Аксаков назвал рассматриваемый размер вклада для малообеспеченных граждан

«Сначала назвали 50 000 рублей вклад, такой был подход. Как оказалось, таких вкладов очень немного и поэтому смысла принятия закона по этой сумме особого нет. Сейчас увеличили ее, причем по предложению самого рынка, до 200 000 – 300 000. Я думаю, примерно в этих пределах мы остановимся», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).