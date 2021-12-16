Аксаков назвал рассматриваемый размер вклада для малообеспеченных граждан
Предельный размер специального вклада для людей с низкими доходами, ввести который планирует Центробанк, может составить 200 000 — 300 000 руб., заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Сначала назвали 50 000 рублей вклад, такой был подход. Как оказалось, таких вкладов очень немного и поэтому смысла принятия закона по этой сумме особого нет. Сейчас увеличили ее, причем по предложению самого рынка, до 200 000 – 300 000. Я думаю, примерно в этих пределах мы остановимся», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Сейчас законопроект о специальном вкладе активно готовится, отметил парламентарий. По словам Аксакова, инициативу могут внести на рассмотрение в Госдуму в январе следующего года.
О намерении создать вклад для граждан с невысокими доходами ранее сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Предполагается, что человек сможет открыть только один подобный депозит с ограниченной суммой. Точные параметры данного продукта сейчас обсуждаются, заявил «Ведомостям» представитель регулятора. ЦБ рассматривает два варианта, к чему будет привязана сниженная ставка по таким депозитам: к ключевой ставке или инфляции.
Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор изучает два варианта повышения доходности по специальным депозитам, предназначенным для малообеспеченных граждан, за счет коммерческих кредитных организаций. Первый вариант подразумевает, что это будет сделано за счет прибыли самих банков. Второй способ — субсидирование со стороны правительства. Реализовать это потенциально возможно за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны банков, пояснила глава ЦБ.
6 декабря «Известия» со ссылкой на представителей разных российских банков сообщили, что участники рынка считают оптимальным размер вклада для малообеспеченных граждан в 200 000 – 300 000 руб. При этом некоторые кредитные организации выступили против субсидирования таких депозитов за счет банков. В частности, в ВТБ заявили в «Ведомостям», что подобный механизм не является рыночным, так как убыточен по своей сути.