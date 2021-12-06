Банки предложили ограничить вклады малоимущих суммой в 300 000 рублей

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор изучает два варианта повышения доходности по специальным депозитам, предназначенным для малообеспеченных граждан, за счет коммерческих кредитных организаций. Первый вариант подразумевает, что это можно реализовать за счет прибыли самих банков. Вторым способом может быть субсидирование со стороны правительства. Реализовать это потенциально возможно за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны банков, пояснила глава ЦБ.