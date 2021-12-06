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Финансы

Банки предложили ограничить вклады малоимущих суммой в 300 000 рублей

Ведомости

Новые депозиты для небогатых граждан следует ограничить суммой в 200 000-300 000 руб., заявили «Известиям» в «Почта банке», «Новикомбанке», «Абсолют банке» и Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР). Таким образом кредитные организации прокомментировали инициативу Центробанка по созданию специальных депозитов для малоимущих. 

В частности, руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов выступил за установление лимита на уровне 200 000 руб. По его словам, это примерно половина от средней суммы обычных вкладов. Такой порог оптимален для нового продукта в случае его запуска, считает эксперт. В УБРиР выразили мнение, что ограничение должно составлять 300 000 руб.

В то же время в банках ВТБ и «Открытие» заявили, что подобный инструмент требует дополнительной проработки. В Ассоциации банков России (АБР) скептически отнеслись к идее ЦБ. 

О намерении создать вклад для граждан с невысокими доходами ранее сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Предполагается, что человек сможет открыть только один подобный депозит с ограниченной суммой. Точные параметры данного продукта сейчас обсуждаются, заявил «Ведомостям» представитель регулятора. ЦБ рассматривает два варианта, к чему будет привязана сниженная ставка по таким депозитам: к ключевой ставке или инфляции

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор изучает два варианта повышения доходности по специальным депозитам, предназначенным для малообеспеченных граждан, за счет коммерческих кредитных организаций. Первый вариант подразумевает, что это можно реализовать за счет прибыли самих банков. Вторым способом может быть субсидирование со стороны правительства. Реализовать это потенциально возможно за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны банков, пояснила глава ЦБ.

Ранее по теме: ЦБ рассказал о способах повышения доходности вкладов для малообеспеченных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных