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Финансы

Россияне инвестировали в криптовалюту 5 трлн рублей

Ведомости

Граждане России инвестировали в крипторынок 5 трлн руб., заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«5 трлн руб., по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту», — сообщил Аксаков на парламентских слушаниях в Госдуме ( цитата по ТАСС). Он также отметил, что крипторынком интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. Аксаков призвал «поставить точку» и определиться с тем, как относиться к этому явлению с точки зрения законодательства. По его мнению, если речь пойдет о запретах или ограничениях, то ответственность за это нужно «достаточно жестко» прописать в законодательстве.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система страны не должна использоваться для сделок с криптовалютами. Она объяснила это волатильностью, а также рисками, которые несут криптовалюты для розничных инвесторов. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что регулятор хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране, так как видит риски для финансовой стабильности в растущем числе транзакций c криптовалютой. Эта мера может затронуть новых покупателей подобных активов, но не тех, кто приобрел криптовалюту ранее.

В настоящее время в России легализована купля-продажа криптовалюты, однако расплачиваться ею внутри страны запрещено. На законодательном уровне обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют — от полного запрета до легализации бирж. По данным ЦБ, годовой объем операций россиян с цифровыми активами составляет $5 млрд (около 350 млрд руб.). При этом российские пользователи являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance.

Ранее по теме: Набиуллина выступила против инвестиций в криптовалюты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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