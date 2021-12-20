Россияне инвестировали в криптовалюту 5 трлн рублей
Граждане России инвестировали в крипторынок 5 трлн руб., заявил глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«5 трлн руб., по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту», — сообщил Аксаков на парламентских слушаниях в Госдуме ( цитата по ТАСС). Он также отметил, что крипторынком интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. Аксаков призвал «поставить точку» и определиться с тем, как относиться к этому явлению с точки зрения законодательства. По его мнению, если речь пойдет о запретах или ограничениях, то ответственность за это нужно «достаточно жестко» прописать в законодательстве.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система страны не должна использоваться для сделок с криптовалютами. Она объяснила это волатильностью, а также рисками, которые несут криптовалюты для розничных инвесторов. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что регулятор хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране, так как видит риски для финансовой стабильности в растущем числе транзакций c криптовалютой. Эта мера может затронуть новых покупателей подобных активов, но не тех, кто приобрел криптовалюту ранее.
В настоящее время в России легализована купля-продажа криптовалюты, однако расплачиваться ею внутри страны запрещено. На законодательном уровне обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют — от полного запрета до легализации бирж. По данным ЦБ, годовой объем операций россиян с цифровыми активами составляет $5 млрд (около 350 млрд руб.). При этом российские пользователи являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance.