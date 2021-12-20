Россияне инвестировали в криптовалюту 5 трлн рублей

«5 трлн руб., по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту», — сообщил Аксаков на парламентских слушаниях в Госдуме ( цитата по ТАСС). Он также отметил, что крипторынком интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. Аксаков призвал «поставить точку» и определиться с тем, как относиться к этому явлению с точки зрения законодательства. По его мнению, если речь пойдет о запретах или ограничениях, то ответственность за это нужно «достаточно жестко» прописать в законодательстве.