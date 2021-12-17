Набиуллина выступила против инвестиций в криптовалюты
Финансовая система России не должна использоваться для сделок с криптовалютами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое», — напомнила она, добавив, что ЦБ «не может приветствовать инвестиции» в криптовалюты из-за волатильности последних, а также рисков, которые они несут для розничных инвесторов.
«Мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютами. Это реализовать вполне можно», — отметила глава ЦБ.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на близкие к Центробанку источники сообщило, что регулятор хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране, так как видит риски для финансовой стабильности в растущем числе транзакций c криптовалютой.
По словам собеседников издания, ЦБ сейчас ведет с участниками рынка и экспертами переговоры о возможном запрете на криптовалюты. Эта мера может затронуть новых покупателей подобных активов, но не тех, кто приобрел криптовалюту ранее, утверждал один из источников. Другой же заявил, что Центробанк выступает за «полный отказ» от всех криптовалют. В самом ЦБ ответили, что готовят консультативный отчет, в котором будет изложена позиция регулятора.
Сейчас в России купля-продажа криптовалюты легализована, однако расплачиваться ею внутри страны запрещено. В настоящее время обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, заявил 16 декабря депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который входит в рабочую группу по разработке законодательства о криптовалютах. Определиться с подходом к крипторынку нужно уже в течение следующего года, чтобы сформировать подход к следующему налоговому периоду, добавил он.
По данным ЦБ, годовой объем операций россиян с цифровыми активами составляет $5 млрд (около 350 млрд руб.). При этом российские пользователи являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance.