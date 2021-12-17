Набиуллина выступила против инвестиций в криптовалюты

По словам собеседников издания, ЦБ сейчас ведет с участниками рынка и экспертами переговоры о возможном запрете на криптовалюты. Эта мера может затронуть новых покупателей подобных активов, но не тех, кто приобрел криптовалюту ранее, утверждал один из источников. Другой же заявил, что Центробанк выступает за «полный отказ» от всех криптовалют. В самом ЦБ ответили, что готовят консультативный отчет, в котором будет изложена позиция регулятора.