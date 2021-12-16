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Финансы

Центробанк может ввести запрет на инвестирование в криптовалюты

Ведомости

Центробанк хочет запретить инвестиции в криптовалюты в России, так как видит риски для финансовой стабильности в растущем числе транзакций с такими активами, сообщил Reuters со ссылкой на два близких к регулятору источника.

По словам собеседников агентства, ЦБ сейчас ведет с участниками рынка и экспертами переговоры о возможном запрете. Мера может начать действовать для новых покупателей подобных активов, но не затронет тех, кто приобрел криптовалюту ранее, сказал один из источников. Другой же заявил, что нынешняя позиция регулятора заключается «в полном отказе» от всех криптовалют.

ЦБ в ответ на запрос Reuters сообщил о подготовке консультативного отчета с изложением своей позиции. Подробнее о содержании документа регулятор не рассказал.

По данным ЦБ, представленным 25 ноября этого года, ежегодный объем операций граждан с криптовалютой составляет примерно $5 млрд. Так, россияне являются одними из наиболее активных участников данного рынка. При этом регулятор напомнил, что операции с подобными активами сопряжены с существенными рисками для финансовой стабильности и инвесторов, потому что из-за своего децентрализованного характера криптовалюты используются в преступной деятельности (для отмывания доходов и наркоторговли) и сильно волатильны. Кроме того, майнинг ведет к повышенному потреблению электроэнергии, указывал ЦБ.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно высказывала подобное мнение. Кроме того, в августе первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле. Он пояснил, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае их кражи государство не сможет помочь. 15 сентября Швецов рассказал, что участники российской банковской системы начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты.

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова вслед за Сальвадором признать биткоин официальной валютой. Он подчеркнул тогда, что такие «квазивалюты и де факто приравнивание их к денежным инструментам» не может принести финансовой и экономической системам ничего, кроме вреда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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