Глава ЦБ заявила о безответственности стимулирующих распространение криптовалют стран
Ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Госдумы. Трансляция заседания велась на официальном сайте нижней палаты парламента.
«К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за эти криптовалюты никто не отвечает, и, конечно, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение», — сказала она.
При этом, по словам Набиуллиной, необходимо предоставить людям, желающим использовать быстрые и удобные финансовые сервисы, альтернативные варианты. В качестве примера такового она привела цифровой рубль, о начале разработки которого регулятор объявил в октябре прошлого года. Тестирование платформы данного вида денег начнется в январе 2022 г. По данным Минфина, такой рубль запустят в России до 2030 г.
Набиуллина отметила, что цифровизация финансовой сферы является одним из приоритетов ЦБ. Регулятор хочет, чтобы технологии развивались и были выгодны населению. По словам председателя, российский финансовый сектор сейчас является одним из наиболее развитых в мире по распространенности дистанционного банкинга.
Говоря о криптовалютах, Набиуллина рассказала, что в ЦБ идет постоянный спор на эту тему — легализовать их или нет. Глава регулятора заявила о необходимости законодательной проработки данного вопроса. «У нас нет права законодательной инициативы, но мы работаем с правительством», — сказала она.
ЦБ неоднократно высказывался против криптовалют. Сама Набиуллина, в частности, указывала на высокую волатильность биткойна и предупреждала, что его использование сопряжено с рисками. Более того, такие активы могут активно применяться для разного рода сомнительных операций, отмечала она. Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, в свою очередь, в августе сравнил приобретение криптовалюты с выходом на минное поле. Он пояснил, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае их кражи государство не сможет помочь. 15 сентября Швецов рассказал, что участники российской банковской системы начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты.
С позицией ЦБ солидарны и в Кремле. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова последовать примеру Сальвадора, который первым в мире признал биткойн в качестве официального платежного средства. Представитель Кремля подчеркнул тогда, что подобные «квазивалюты и де факто приравнивание их к денежным инструментам» не может принести финансовой и экономической системам ничего, кроме вреда.