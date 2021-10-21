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Дерипаска призвал ЦБ развивать криптовалюты в России

Ведомости

Банк России должен последовать примеру США и заняться развитием криптовалюты, чтобы опередить возможных конкурентов, считает предприниматель Олег Дерипаска.

«Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Дерипаска сослался на обзор санкций 2021 г., выпущенный на этой неделе Минфином США. В нем ведомство предупреждает о рисках, которые представляют для экономической мощи США цифровые валюты и альтернативные платежные системы. В частности, они позволяют хранить и переводить денежные средства за пределами долларовой финансовой системы, снижая эффективность американских санкций и уменьшая глобальную роль американской валюты.

Бизнесмен добавил, что в США инвестируют в развитие криптовалют, руководствуясь идеей о том, что неконтролируемое государством развитие этого рынка может привести к дефолту по госдолгу. «Интересно, читали этот документ в Банке России? Или они работают по принципу «то, чего мы не видим, не существует»» — написал он.

Российский предприниматель ранее подвергал Центробанк критике за недостаточно активную, по его мнению, работу в области цифровых валют. Например, в сентябре, когда Минфин объявил о запуске цифрового рубля в виде третьей формы денег до 2030 г., он сказал, что такую валюту нужно было принять «еще два года назад».

В июне Дерипаска поддержал решение Сальвадора первым в мире признать биткойн официальным платежным средством, однако также уколол ЦБ, сказав, что российский регулятор «предпочитает закручивать гайки и обсуждать допуск подростков к торговле на бирже» вместо того, чтобы развивать финансовые инструменты, которые обеспечивают «независимость во внешнеторговых расчетах».

Если цифровую валюту в России ввести планируется, в отношении криптовалют политика у ЦБ гораздо более жесткая. В России можно владеть криптовалютами как цифровыми финансовыми активами, но использовать их для оплаты товаров и услуг запрещено. Реклама платежей цифровыми деньгами также находится под запретом. Центробанк выступает против легализации криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством.

19 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) стартовали торги первым в США биржевым фондом фьючерсов на биткойн Bitcoin Strategy. На этом фоне курс цифровой монеты установил новый исторический максимум, достигнув отметки в $66,1 тыс. Второй американский биржевой биткойн-фонд Valkyrie Bitcoin Strategy будет запущен в пятницу, 22 октября, на бирже NASDAQ.

Ранее по теме: Нефтяники предложили использовать попутный газ для майнинга криптовалюты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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