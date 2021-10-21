Дерипаска призвал ЦБ развивать криптовалюты в России

Бизнесмен добавил, что в США инвестируют в развитие криптовалют, руководствуясь идеей о том, что неконтролируемое государством развитие этого рынка может привести к дефолту по госдолгу. «Интересно, читали этот документ в Банке России? Или они работают по принципу «то, чего мы не видим, не существует»» — написал он.