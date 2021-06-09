Сальвадор первым в мире разрешил биткойн как средство платежа

Президент страны Найиб Букеле до этого обосновывал необходимость легализации тем, что он позволит ускорить денежные переводы сальвадорцев из-за границы. Такие переводы составляют пятую часть ВВП страны. Кроме того, Букеле считает, что обращение биткоина способствует притоку инвестиций, туризму, инновациям и экономическому развитию. Наконец, по мысли главы государства, это должно усилить проникновение банковских услуг среди населения, на данный момент только пятая часть из которого пользуется картами и имеет счета в банках.