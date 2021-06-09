Сальвадор первым в мире разрешил биткойн как средство платежа
Парламент Сальвадора проголосовал за легализацию биткойна в качестве национального платежного средства. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа страны.
«Пленарное заседание законодательного собрания 62 голосами из 84 принимает закон, с помощью которого Сальвадор легализует биткойн в качестве законной валюты», — говорится в сообщении. Таким образом, страна стала первой, где криптовалюта официально введена в обращение с традиционными платежными средствами. До этого в Сальвадоре в качестве официального платежного средства использовался только доллар США.
Президент страны Найиб Букеле до этого обосновывал необходимость легализации тем, что он позволит ускорить денежные переводы сальвадорцев из-за границы. Такие переводы составляют пятую часть ВВП страны. Кроме того, Букеле считает, что обращение биткоина способствует притоку инвестиций, туризму, инновациям и экономическому развитию. Наконец, по мысли главы государства, это должно усилить проникновение банковских услуг среди населения, на данный момент только пятая часть из которого пользуется картами и имеет счета в банках.
Большинство развитых стран вместо легализации частных криптовалют намерены развивать национальные цифровые валюты при помощи и под наблюдением регуляторов. В апреле тестирование цифровой йены начал Банк Японии. В Китае в том же месяце один из крупнейших ритейлеров JD.com начал использовать систему электронных платежей Народного банка Китая (DCEP) для выплаты некоторым сотрудникам зарплаты, до этого запустив оплату покупок таким способом. Цифровой юань тестируется в Китае с октября 2020 г. Южная Корея анонсировала начало испытаний цифровой воны в августе этого года.
Осенью 2020 г. началось обсуждение концепции цифрового рубля. В апреле Банк России заявил, что его тестирование начнется в первом квартале 2022 г. В регуляторе заявили о необходимости до конца года создать прототип платформы цифрового рубля.