ЦБ оценил размер российского рынка криптовалют
Россияне ежегодно совершают операции с криптовалютами на общую сумму $5 млрд (около 350 млрд руб.). Такая оценка приведена в обзоре стабильности ЦБ РФ за III-IV кварталы текущего года по итогам опроса крупных российских банков.
По данным регулятора, российские пользователи являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance. «Активно растут объем сделок с цифровыми валютами и количество пользователей из России и на других не менее крупных международных платформах, предназначенных для торговли цифровыми валютами», — говорится в документе.
В ЦБ напомнили, что операции с цифровыми валютами несут в себе «существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов», в том числе потому, что они из-за своего децентрализованного характера используются в преступной деятельности (для отмывания доходов и наркоторговли), а также остаются крайне волатильным активом и приводят к повышенному потреблению электроэнергии в процессе майнинга.
В России купля-продажа криптовалюты легализована, однако расплачиваться ей внутри страны запрещено. В сентябре Банк России, который неоднократно высказывался против криптовалют, заявил, что видит высокие риски в развитии этого рынка и ведет работу с банками с целью ограничить переводы платежей в пользу обменных пунктов и криптовалютных бирж. Сейчас готовятся соответствующие изменения законодательства.