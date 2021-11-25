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Финансы

ЦБ оценил размер российского рынка криптовалют

Ведомости

Россияне ежегодно совершают операции с криптовалютами на общую сумму $5 млрд (около 350 млрд руб.). Такая оценка приведена в обзоре стабильности ЦБ РФ за III-IV кварталы текущего года по итогам опроса крупных российских банков.

По данным регулятора, российские пользователи являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, в том числе биржи Binance. «Активно растут объем сделок с цифровыми валютами и количество пользователей из России и на других не менее крупных международных платформах, предназначенных для торговли цифровыми валютами», — говорится в документе.

В ЦБ напомнили, что операции с цифровыми валютами несут в себе «существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов», в том числе потому, что они из-за своего децентрализованного характера используются в преступной деятельности (для отмывания доходов и наркоторговли), а также остаются крайне волатильным активом и приводят к повышенному потреблению электроэнергии в процессе майнинга.

В России купля-продажа криптовалюты легализована, однако расплачиваться ей внутри страны запрещено. В сентябре Банк России, который неоднократно высказывался против криптовалют, заявил, что видит высокие риски в развитии этого рынка и ведет работу с банками с целью ограничить переводы платежей в пользу обменных пунктов и криптовалютных бирж. Сейчас готовятся соответствующие изменения законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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