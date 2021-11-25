ЦБ оценил размер российского рынка криптовалют

В ЦБ напомнили, что операции с цифровыми валютами несут в себе «существенные риски для финансовой стабильности и инвесторов», в том числе потому, что они из-за своего децентрализованного характера используются в преступной деятельности (для отмывания доходов и наркоторговли), а также остаются крайне волатильным активом и приводят к повышенному потреблению электроэнергии в процессе майнинга.