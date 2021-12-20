ЦБ представит доклад о своем подходе к регулированию криптовалют в России
Банк России в ближайшее время опубликует доклад, в котором представит свое видение того, как должны регулироваться криптовалюты в стране. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
«Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем доклад о криптовалютах. В этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю подсказку — мы не видим место криптовалюте на российском финрынке», — сказал журналистам Чистюхин (цитата по ТАСС).
Он добавил, что регулятор намерен законодательно закрепить правила обращения криптовалют. Речь в том числе пойдет о переводе средств со счетов граждан в российских банках на криптобиржи.
На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовая система России не должна использоваться для сделок с криптовалютами. На практике это может означать, что за российскими гражданами и бизнесом будет закреплено право приобретать и хранить криптовалюту, но с помощью отечественной инфраструктуры или посредников.
До этого агентство Reuters со ссылкой на близкие к ЦБ источники сообщало, что регулятор хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране, так как видит риски для финансовой стабильности в растущем числе криптотранзакций.
По данным издания, ЦБ сейчас ведет с участниками рынка и экспертами переговоры о возможном запрете на криптовалюты. Эта мера может затронуть новых покупателей подобных активов, но не тех, кто приобрел криптовалюту ранее, утверждал один из источников Reuters. Другой же заявил, что Центробанк выступает за «полный отказ» от всех криптовалют.
Сейчас в России купля-продажа криптовалюты легализована, однако использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В настоящее время обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, заявил 16 декабря депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который входит в рабочую группу по разработке законодательства о криптовалютах. Определиться с подходом к крипторынку нужно уже в течение следующего года, чтобы сформировать подход к следующему налоговому периоду, добавил он.