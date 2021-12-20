ЦБ представит доклад о своем подходе к регулированию криптовалют в России

Сейчас в России купля-продажа криптовалюты легализована, однако использовать ее в качестве платежного средства внутри страны запрещено. В настоящее время обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, заявил 16 декабря депутат Госдумы Анатолий Аксаков, который входит в рабочую группу по разработке законодательства о криптовалютах. Определиться с подходом к крипторынку нужно уже в течение следующего года, чтобы сформировать подход к следующему налоговому периоду, добавил он.