Медведев: Россия может перейти на юань в случае запрета операций в долларах

24 января на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины и обсуждением США и НАТО предложений России по гарантиям безопасности в Европе, рубль стал резко падать по отношению к доллару. Так, если на открытии торгов он стоил 77,24 руб., то в течение дня достигал 79,5 руб. Порог в 79 руб. он преодолел впервые с ноября 2020 г. На этом фоне ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По состоянию на 14:15 мск в четверг курс доллара расчетами «завтра» на Мосбирже снижался на 87 коп. до 78,54 руб., курс евро – на 1,5 руб. до 87,89 руб.