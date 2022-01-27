Медведев: Россия может перейти на юань в случае запрета операций в долларах
Россия в случае запрета операций в долларах сможет обойтись без долларовых платежей и вместо них перейти на платежи в евро или китайских юанях. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
«Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», — приводит слова Медведева «РИА Новости».
Экс-президент напомнил, что Россия проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов, который заключается снижении доли американских долларов в общем объеме. «Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно», — добавил он.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва стремится сократить свою зависимость от доллара, стимулируя переход на международные расчеты в национальных валютах и резко сокращая валютные резервы в долларах. Отключение России от международной глобальной платежной системы обсуждается среди рестрикций, которые США и страны ЕС могут ввести в отношении Москвы в случае эскалации ситуации на Украине.
По данным ЦБ, к 30 июня прошлого года доля американского доллара в международных резервах России снизилась до 16,4% по сравнению с 22,2% в аналогичный период 2020 г., доля евро составила 32,3%. Сведения о составе резервов регулятор публикует с отсрочкой минимум в полгода.
В начале июня Минфин объявил о полном исключении доллара США из структуры Фонда национального благосостояния. На смену ему пришли китайский юань и евро как валюты стран, являющихся ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также дедолларизацией экономики России.
Согласно последним данным минфина США, Россия в ноябре продолжила сокращать вложения в американские государственные долговые бумаги — до $2,4 млрд против $3,7 млрд на начало месяца. Доля долгосрочных облигаций в российском портфеле снизилась с $554 млн до $101 млн, краткосрочных — с $3,166 млрд до $2,308 млрд. Еще в августе Москва владела государственными бумагами США на сумму $4,004 млрд.
24 января на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины и обсуждением США и НАТО предложений России по гарантиям безопасности в Европе, рубль стал резко падать по отношению к доллару. Так, если на открытии торгов он стоил 77,24 руб., то в течение дня достигал 79,5 руб. Порог в 79 руб. он преодолел впервые с ноября 2020 г. На этом фоне ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По состоянию на 14:15 мск в четверг курс доллара расчетами «завтра» на Мосбирже снижался на 87 коп. до 78,54 руб., курс евро – на 1,5 руб. до 87,89 руб.