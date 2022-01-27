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Финансы

Медведев: Россия может перейти на юань в случае запрета операций в долларах

Ведомости

Россия в случае запрета операций в долларах сможет обойтись без долларовых платежей и вместо них перейти на платежи в евро или китайских юанях. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

«Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро, если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная, с учетом объема экономики Китайской Народной Республики, резервная валюта», — приводит слова Медведева «РИА Новости».

Экс-президент напомнил, что Россия проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов, который заключается снижении доли американских долларов в общем объеме. «Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% — это евро, порядка 20% — это юань, ну и некоторые другие валюты — фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно», — добавил он.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва стремится сократить свою зависимость от доллара, стимулируя переход на международные расчеты в национальных валютах и резко сокращая валютные резервы в долларах. Отключение России от международной глобальной платежной системы обсуждается среди рестрикций, которые США и страны ЕС могут ввести в отношении Москвы в случае эскалации ситуации на Украине.

По данным ЦБ, к 30 июня прошлого года доля американского доллара в международных резервах России снизилась до 16,4% по сравнению с 22,2% в аналогичный период 2020 г., доля евро составила 32,3%. Сведения о составе резервов регулятор публикует с отсрочкой минимум в полгода.

В начале июня Минфин объявил о полном исключении доллара США из структуры Фонда национального благосостояния. На смену ему пришли китайский юань и евро как валюты стран, являющихся ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также дедолларизацией экономики России.

Согласно последним данным минфина США, Россия в ноябре продолжила сокращать вложения в американские государственные долговые бумаги — до $2,4 млрд против $3,7 млрд на начало месяца. Доля долгосрочных облигаций в российском портфеле снизилась с $554 млн до $101 млн, краткосрочных — с $3,166 млрд до $2,308 млрд. Еще в августе Москва владела государственными бумагами США на сумму $4,004 млрд.

24 января на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины и обсуждением США и НАТО предложений России по гарантиям безопасности в Европе, рубль стал резко падать по отношению к доллару. Так, если на открытии торгов он стоил 77,24 руб., то в течение дня достигал 79,5 руб. Порог в 79 руб. он преодолел впервые с ноября 2020 г. На этом фоне ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По состоянию на 14:15 мск в четверг курс доллара расчетами «завтра» на Мосбирже снижался на 87 коп. до 78,54 руб., курс евро – на 1,5 руб. до 87,89 руб.

Ранее по теме: Доллар превысил 80 рублей, евро – 90

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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