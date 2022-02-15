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Финансы

Сбербанк может поднять ставки по вкладам и кредитам в течение недели

Ведомости

Сбербанк может пересмотреть ставки по всем вкладам и кредитам в течение ближайшей недели, рассказал журналистам президент — председатель правления банка Герман Греф.

«Безусловно, поднятие ставки ЦБ на 100 базисных пунктов приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки – и по депозитам, и, наверное, в том числе и по кредитам. Думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения», — сказал Греф на пресс-конференции 15 февраля, отвечая на вопрос о возможности повышения ставок после решения ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).

В минувшую пятницу ЦБ восьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Она была увеличена сразу на один процентный пункт и теперь составляет 9,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Сообщалось, что повысить ставки по вкладам и кредитам на этом фоне намерен ряд банков, включая Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк Дом.РФ, «Почта банк» и «Абсолют банк».

Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 п. п. до 10,3%. Кредит на строительство жилого дома банк начал выдавать под 10,6%, эта ставка выросла на 0,5 п. п. Условия по льготным ипотечным программам остались прежними: от 5,8% на новостройки, от 4,7% по семейной ипотеке и от 0,1% — по «Дальневосточной ипотеке».

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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