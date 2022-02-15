Сбербанк может поднять ставки по вкладам и кредитам в течение недели
Сбербанк может пересмотреть ставки по всем вкладам и кредитам в течение ближайшей недели, рассказал журналистам президент — председатель правления банка Герман Греф.
«Безусловно, поднятие ставки ЦБ на 100 базисных пунктов приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки – и по депозитам, и, наверное, в том числе и по кредитам. Думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения», — сказал Греф на пресс-конференции 15 февраля, отвечая на вопрос о возможности повышения ставок после решения ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).
В минувшую пятницу ЦБ восьмой раз подряд повысил ключевую ставку. Она была увеличена сразу на один процентный пункт и теперь составляет 9,5% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Сообщалось, что повысить ставки по вкладам и кредитам на этом фоне намерен ряд банков, включая Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк Дом.РФ, «Почта банк» и «Абсолют банк».
Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 п. п. до 10,3%. Кредит на строительство жилого дома банк начал выдавать под 10,6%, эта ставка выросла на 0,5 п. п. Условия по льготным ипотечным программам остались прежними: от 5,8% на новостройки, от 4,7% по семейной ипотеке и от 0,1% — по «Дальневосточной ипотеке».