Сбербанк может поднять ставки по вкладам и кредитам в течение недели

«Безусловно, поднятие ставки ЦБ на 100 базисных пунктов приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки – и по депозитам, и, наверное, в том числе и по кредитам. Думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения», — сказал Греф на пресс-конференции 15 февраля, отвечая на вопрос о возможности повышения ставок после решения ЦБ (цитата по «Интерфаксу»).