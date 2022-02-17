ВТБ выступил за сдачу биометрии удаленно для получения ипотеки онлайн

ЦБ планирует в период с 2022 по 2024 г. позволить гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получать различные услуги — финансовые, нефинансовые и государственные — дистанционно с помощью биометрии. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка, опубликованном в декабре. Регулятор намерен в том числе разрешить банкам с универсальной лицензией выдавать кредиты, открывать счета и вклады в удаленном режиме. Предполагается, что для этого клиент должен будет пройти идентификацию по биометрии на сайте и в мобильном приложении.