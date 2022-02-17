ВТБ выступил за сдачу биометрии удаленно для получения ипотеки онлайн
Россиянам стоит разрешить сдавать биометрические данные — изображение лица и запись голоса — удаленно, так как это позволит сделать процесс оформления ипотечного кредита и открытия эскроу-счета полностью дистанционным, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Сейчас дистанционно можно подать заявку на ипотеку и провести регистрацию сделки. Однако реализовать процедуру полностью удаленно нельзя, потому что банк обязан идентифицировать получателя кредита лично.
«Расширение такого рода условий и возможностей удаленной банковской идентификации, в первую очередь — через ЕБС (Единую биометрическую систему. — Ред.), позволит сделать получение ипотеки полностью дистанционным, без визитов в отделения, без посещения клиентов курьерами банка или застройщика. Особенно важно это для увеличения объема межрегиональных сделок, когда подразделение банка эскроу-агента отсутствует в регионе проживания заемщика», — заявил Печатников.
Таким образом, мера позволит упростить и расширить возможности ипотечного кредитования в стране, резюмировали в ВТБ. Однако для этого необходимо обеспечить безопасность процедуры, в частности, разработать соответствующее программное обеспечение, отметили в кредитной организации.
В госбанке напомнили об опыте удаленной выдачи ипотеки в 2020 г. Тогда на фоне пандемии коронавируса Центральный банк временно разрешил предоставлять жилищные ссуды дистанционно. Клиенты могли оформить сделки с недвижимостью полностью в цифровом формате: документы подписывались в электронном виде усиленной квалифицированной электронной подписью. Посещать для этого офис банка или МФЦ не требовалось. Тем не менее впоследствии меру продлевать не стали.
ВТБ неоднократно высказывался в пользу электронного оформления ипотеки. В частности, Печатников говорил об этом в Госдуме в конце октября прошлого года. По словам топ-менеджера, практика показала, что «процесс работает без сбоев и потенциально может значительно упростить получение банковских услуг» для граждан.
В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о переводе ЕБС в статус государственной информационной системы. Предполагается, что граждане смогут самостоятельно размещать в системе свои биометрические образцы через подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и данных с чипа на загранпаспорте. До этого сдать биометрию можно было лишь в отделениях банков.
Ранее «Ведомости» узнали, что банки раскритиковали проект постановления правительства, устанавливающий правила самостоятельной сдачи биометрии гражданами. Кредитные организации потребовали предоставить им сведения о способах сдачи биометрии, поскольку пока достоверность и качество данных вызывают вопросы.
ЦБ планирует в период с 2022 по 2024 г. позволить гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получать различные услуги — финансовые, нефинансовые и государственные — дистанционно с помощью биометрии. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка, опубликованном в декабре. Регулятор намерен в том числе разрешить банкам с универсальной лицензией выдавать кредиты, открывать счета и вклады в удаленном режиме. Предполагается, что для этого клиент должен будет пройти идентификацию по биометрии на сайте и в мобильном приложении.
ЕБС была создана в 2018 г. по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций и ЦБ. Система позволяет получать некоторые финансовые услуги дистанционно в банках, подтвердив личность с помощью биометрических данных — изображения лица и голоса.