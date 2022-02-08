Банкиры раскритиковали проект властей о сдаче биометрии в ЕБС через приложение

Если банки не будут знать о способе подачи биометрии – а по нынешним правилам эта информация им недоступна, – ряд их клиентов может быть дискриминирован, когда опция предоставления слепка лица и голоса через мобильное приложение будет введена в оборот, предупреждает НСФР. Дело в том, что от того, как именно были поданы данные, зависит контур доступных клиенту банковских услуг – кредитные организации могут сузить линейку предложений для всех клиентов из-за сравнительно более высокого риска обслуживания физлиц, направивших биометрию через приложение. Достоверность и качество таких данных пока под вопросом, следует из письма НСФР. НСФР просит наделить банки, если они сомневаются в достоверности собранных самостоятельно биометрических данных гражданина, при предоставлении дистанционных услуг иметь право обратиться к оператору ЕБС с просьбой провести проверку достоверности данных.