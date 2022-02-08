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Банкиры раскритиковали проект властей о сдаче биометрии в ЕБС через приложение

Они обратили внимание на ряд правовых лакун в документе
Наталья Заруцкая
Getty Images

Банки требуют доступа к информации о том, каким образом физлица подают биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС) – через точки приема этих данных (МФЦ или банковские отделения) или самостоятельно, через специальное мобильное приложение. Это следует из заключения Национального совета финансового рынка (НСФР) на проект постановления правительства, который устанавливает правила самостоятельной сдачи биометрии гражданами в Единую биометрическую систему (письмо совета в адрес главы Минцифры Максута Шадаева есть у «Ведомостей»).

Если банки не будут знать о способе подачи биометрии – а по нынешним правилам эта информация им недоступна, – ряд их клиентов может быть дискриминирован, когда опция предоставления слепка лица и голоса через мобильное приложение будет введена в оборот, предупреждает НСФР. Дело в том, что от того, как именно были поданы данные, зависит контур доступных клиенту банковских услуг – кредитные организации могут сузить линейку предложений для всех клиентов из-за сравнительно более высокого риска обслуживания физлиц, направивших биометрию через приложение. Достоверность и качество таких данных пока под вопросом, следует из письма НСФР. НСФР просит наделить банки, если они сомневаются в достоверности собранных самостоятельно биометрических данных гражданина, при предоставлении дистанционных услуг иметь право обратиться к оператору ЕБС с просьбой провести проверку достоверности данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных