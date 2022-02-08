Банкиры раскритиковали проект властей о сдаче биометрии в ЕБС через приложение

Банкиры раскритиковали проект властей о сдаче биометрии в ЕБС через приложениеОни обратили внимание на ряд правовых лакун в документе
Банки требуют доступа к информации о том, каким образом физлица подают биометрию в Единую биометрическую систему (ЕБС) – через точки приема этих данных (МФЦ или банковские отделения) или самостоятельно, через специальное мобильное приложение. Это следует из заключения Национального совета финансового рынка (НСФР) на проект постановления правительства, который устанавливает правила самостоятельной сдачи биометрии гражданами в Единую биометрическую систему (письмо совета в адрес главы Минцифры Максута Шадаева есть у «Ведомостей»).
Если банки не будут знать о способе подачи биометрии – а по нынешним правилам эта информация им недоступна, – ряд их клиентов может быть дискриминирован, когда опция предоставления слепка лица и голоса через мобильное приложение будет введена в оборот, предупреждает НСФР. Дело в том, что от того, как именно были поданы данные, зависит контур доступных клиенту банковских услуг – кредитные организации могут сузить линейку предложений для всех клиентов из-за сравнительно более высокого риска обслуживания физлиц, направивших биометрию через приложение. Достоверность и качество таких данных пока под вопросом, следует из письма НСФР. НСФР просит наделить банки, если они сомневаются в достоверности собранных самостоятельно биометрических данных гражданина, при предоставлении дистанционных услуг иметь право обратиться к оператору ЕБС с просьбой провести проверку достоверности данных.