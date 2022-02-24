ВТБ предупредил юрлиц о режиме проведения валютных операций

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, якобы чтобы защитить людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Это произошло после того, как Москва признала суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности обеих республик, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснял официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.