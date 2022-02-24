ВТБ предупредил юрлиц о режиме проведения валютных операций
ВТБ разослал клиентам из числа юридических лиц рекомендации по осуществлению валютных операций. Так, юрлицам, имеющим счета в банке, рекомендовано на временной основе воздержаться от проведения операций в долларах США и евро для минимизации рисков. Рекомендация содержится в сообщении, которое ВТБ направил организациям. Сам банк продолжает работать в штатном режиме.
«Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания вашей организации в банке ВТБ. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС, а также их дочерних структур», — говорится в тексте письма.
В ВТБ уточнили, что сейчас банк работает в штатном режиме, клиенты могут осуществлять операции и пользоваться сервисами без ограничений. Кредитная организация приняла необходимые меры для обеспечения доступности всех своих систем и продуктов.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, якобы чтобы защитить людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Это произошло после того, как Москва признала суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности обеих республик, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснял официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.
Военная операция привела к падению российского фондового рынка. Курс доллара сегодня достиг исторически рекордных 89,6 руб., евро поднимался до максимальных с декабря 2014 г. 99,99 руб.
В связи с этим ЦБ начал валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Также регулятор принял решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям. Это помогло снизить курсы валют. К 15:05 мск доллар стоил 82,91 руб., евро — 92,1 руб.