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Финансы

ВТБ предупредил юрлиц о режиме проведения валютных операций

Ведомости

ВТБ разослал клиентам из числа юридических лиц рекомендации по осуществлению валютных операций. Так, юрлицам, имеющим счета в банке, рекомендовано на временной основе воздержаться от проведения операций в долларах США и евро для минимизации рисков. Рекомендация содержится в сообщении, которое ВТБ направил организациям. Сам банк продолжает работать в штатном режиме.

«Для минимизации рисков в сложившейся обстановке рекомендуем вам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах США и евро в рамках обслуживания вашей организации в банке ВТБ. При проведении расчетов в других валютах просим исключить участие любых финансовых учреждений и лиц, находящихся на территории США и Европейского союза (ЕС) или на иных основаниях считающихся осуществляющими деятельность в США/ЕС, а также их дочерних структур», — говорится в тексте письма.

В ВТБ уточнили, что сейчас банк работает в штатном режиме, клиенты могут осуществлять операции и пользоваться сервисами без ограничений. Кредитная организация приняла необходимые меры для обеспечения доступности всех своих систем и продуктов.

Ранее сегодня Сбербанк сообщил, что проработал сценарии для защиты средств граждан и готов к любому развитию ситуации. В кредитной организации заверили, что обладают всеми нужными ресурсами, управленческим опытом и экспертизой «для работы в сложившихся условиях».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, якобы чтобы защитить людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Это произошло после того, как Москва признала суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с обеими республиками. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности обеих республик, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснял официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

Военная операция привела к падению российского фондового рынка. Курс доллара сегодня достиг исторически рекордных 89,6 руб., евро поднимался до максимальных с декабря 2014 г. 99,99 руб.

В связи с этим ЦБ начал валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Также регулятор принял решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям. Это помогло снизить курсы валют. К 15:05 мск доллар стоил 82,91 руб., евро — 92,1 руб.

Ранее по теме: Песков объяснил падение фондового рынка «эмоциональной реакцией» инвесторов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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