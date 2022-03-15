Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП

«Это (спецоперация на Украине. – "Ведомости") окажет непосредственное влияние в ближайшей перспективе, и это произойдет из-за того, что Украина, например, может увидеть в течение года. Вы знаете, ВВП снизится примерно на 30% или на большую цифру, и это существенно в мировом ВВП. Я думаю, что еще большее влияние на мировой ВВП оказывают сами санкции против России», — заявил Мэлпасс.