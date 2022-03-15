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Экономика

Глава Всемирного банка оценил влияние антироссийских санкций на мировой ВВП

Ведомости

Санкции в отношении России, введенные после начала спецоперации на Украине, повлияют на мировой ВВП больше, чем сама спецоперация, заявил в интервью Washington Post глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс.

«Это (спецоперация на Украине. – "Ведомости") окажет непосредственное влияние в ближайшей перспективе, и это произойдет из-за того, что Украина, например, может увидеть в течение года. Вы знаете, ВВП снизится примерно на 30% или на большую цифру, и это существенно в мировом ВВП. Я думаю, что еще большее влияние на мировой ВВП оказывают сами санкции против России», — заявил Мэлпасс.

Он отметил, что в России доход на душу населения упал ниже, чем в Китае. Мэлпасс оценил падение в $1,5 трлн и отметил, что это не такой большой фактор в мировом ВВП, однако показатель значительно замедлится в результате санкций.

По мнению главы Всемирного банка, нужно учитывать, что вырастут поставки энергоносителей за пределами России и поставки продовольствия за пределами России и Украины. «Я не хочу быть слишком оптимистичным. Сельскохозяйственному сектору требуется около года, чтобы приспособиться. Но я думаю, что предложение может увеличиться в других местах, и это смягчит удар по мировому ВВП», — подчеркнул Мэлпасс.

Согласно консенсус-прогнозу ЦБ России, ВВП страны в 2022 г. упадет на 8% — ранее ожидался рост на 2,4%. В 2023 г. ожидается относительная стабилизация роста цен и возврат к положительным темпам роста ВВП – он, как ожидается, вырастет на 1% и продолжит расти такими темпами в 2025-2029 гг.

ВВП России упадет на 7% в 2022 г. и продолжит сокращаться в 2023 г., сообщал Moody’s в своем обзоре о причинах понижения суверенных рейтингов России. Другие рейтинговые агентства из большой тройки – Fitch и S&P – хотя присоединились к снижению оценок РФ, прогнозов по макроэкономическим параметрам страны не давали.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и страны ЕС, ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин сравнил санкции с объявлением войны. «Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны», — заявил президент.

Ранее по теме: Консенсус-прогноз ЦБ: инфляция в 2022 году ожидается на уровне 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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