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Финансы

В России вырос спрос на банковские ячейки

Ведомости

Россияне начали активнее интересоваться банковскими ячейками, спрос на ячейки в нескольких банках с 24 февраля по 10 марта вырос в несколько раз, сообщил РБК со ссылкой на представителей банков.

В банке «Открытие» спрос на аренду ячеек в марте вырос примерно вдвое по сравнению с февралем, чаще всего клиенты хотят арендовать ячейку на год. В Промсвязьбанке заявили о росте спроса с конца февраля в 10 раз в годовом выражении. В основном ячейки арендуют клиенты сегмента премиум и private banking, а самый популярный срок аренды сейчас – 1 год. По прогнозу банка, спрос на аренду ячеек будет расти, потому что в период высокой волатильности клиенты выбирают максимально консервативный подход к сбережению денег.

В банке «Санкт-Петербург» количество арендованных ячеек с 24 февраля по 10 марта увеличилось на 48% в годовом выражении. Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков рассказал, что сейчас доля арендованных ячеек в банке превышает 90%, а ранее составляла 30-40%. В Абсолют банке также отметили рост спроса на ячейки: сейчас в банке заполнено более 50% сейфовых ячеек, в основном их арендуют на срок до 30 дней. В МКБ и банке «Зенит» также подтвердили тенденцию.

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Представитель ВТБ заявил, что банк не зафиксировал существенного спроса на ячейки: уровень их заполняемости такой же, как в прошлом году. По его словам, банк зарегистрировал «взрывной» рост интереса россиян к классическим вкладам и металлическим счетам. В Райффайзенбанке и Совкомбанке отказались от комментариев, остальные крупные банки не ответили на запрос издания.

Эксперты отметили, что рост спроса мог быть вызван желанием россиян хранить наличные деньги и ценности не дома. В конце февраля и в марте они могли положить в ячейки сбережения, снятые со вкладов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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