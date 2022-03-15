В России вырос спрос на банковские ячейки
В банке «Открытие» спрос на аренду ячеек в марте вырос примерно вдвое по сравнению с февралем, чаще всего клиенты хотят арендовать ячейку на год. В Промсвязьбанке заявили о росте спроса с конца февраля в 10 раз в годовом выражении. В основном ячейки арендуют клиенты сегмента премиум и private banking, а самый популярный срок аренды сейчас – 1 год. По прогнозу банка, спрос на аренду ячеек будет расти, потому что в период высокой волатильности клиенты выбирают максимально консервативный подход к сбережению денег.
В банке «Санкт-Петербург» количество арендованных ячеек с 24 февраля по 10 марта увеличилось на 48% в годовом выражении. Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков рассказал, что сейчас доля арендованных ячеек в банке превышает 90%, а ранее составляла 30-40%. В Абсолют банке также отметили рост спроса на ячейки: сейчас в банке заполнено более 50% сейфовых ячеек, в основном их арендуют на срок до 30 дней. В МКБ и банке «Зенит» также подтвердили тенденцию.
Представитель ВТБ заявил, что банк не зафиксировал существенного спроса на ячейки: уровень их заполняемости такой же, как в прошлом году. По его словам, банк зарегистрировал «взрывной» рост интереса россиян к классическим вкладам и металлическим счетам. В Райффайзенбанке и Совкомбанке отказались от комментариев, остальные крупные банки не ответили на запрос издания.
Эксперты отметили, что рост спроса мог быть вызван желанием россиян хранить наличные деньги и ценности не дома. В конце февраля и в марте они могли положить в ячейки сбережения, снятые со вкладов.