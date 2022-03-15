В России вырос спрос на банковские ячейки

В банке «Открытие» спрос на аренду ячеек в марте вырос примерно вдвое по сравнению с февралем, чаще всего клиенты хотят арендовать ячейку на год. В Промсвязьбанке заявили о росте спроса с конца февраля в 10 раз в годовом выражении. В основном ячейки арендуют клиенты сегмента премиум и private banking, а самый популярный срок аренды сейчас – 1 год. По прогнозу банка, спрос на аренду ячеек будет расти, потому что в период высокой волатильности клиенты выбирают максимально консервативный подход к сбережению денег.