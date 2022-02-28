В России объем наличных в обращении вырос на рекордные 1,4 трлн рублей

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий пояснил «РИА Новости», что это произошло, потому что россияне массово забирают свои деньги со вкладов, а банки запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов. Он отметил, что с помощью повышения ключевой ставки до 20% ЦБ пытается вернуть деньги вкладчиков в банки и стабилизировать курс рубля. В 2014 г. резкое повышение ключевой ставки на 6,5 п. п. до 17% помогло стабилизировать финансовый рынок, напомнил Осадчий.