В России объем наличных в обращении вырос на рекордные 1,4 трлн рублей
Объем наличных денег в обращении в России вырос за 25 февраля на 1,4 трлн руб. — рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных ЦБ. При этом 24 февраля объем наличных в обращении увеличился на 111,3 млрд руб.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий пояснил «РИА Новости», что это произошло, потому что россияне массово забирают свои деньги со вкладов, а банки запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов. Он отметил, что с помощью повышения ключевой ставки до 20% ЦБ пытается вернуть деньги вкладчиков в банки и стабилизировать курс рубля. В 2014 г. резкое повышение ключевой ставки на 6,5 п. п. до 17% помогло стабилизировать финансовый рынок, напомнил Осадчий.
Ранее сегодня Банк России заявил, что совет директоров регулятора принял решение поднять ключевую ставку с 9,5 до 20%. В ЦБ пояснили, что для российской экономики кардинально изменились внешние условия, а повышение ставки позволит обеспечить повышение депозитных ставок до уровней, нужных для компенсации роста девальвационных и инфляционных рисков. Ключевая ставка в 20% стала исторически максимальной. До этого ставка поднималась максимум до 17% в конце 2014 г. 30 января ЦБ снизил ставку сразу на 2 п. п. до 15%.