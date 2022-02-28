Газета
Финансы

В России объем наличных в обращении вырос на рекордные 1,4 трлн рублей

Ведомости

Объем наличных денег в обращении в России вырос за 25 февраля на 1,4 трлн руб. — рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных ЦБ. При этом 24 февраля объем наличных в обращении увеличился на 111,3 млрд руб. 

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий пояснил «РИА Новости», что это произошло, потому что россияне массово забирают свои деньги со вкладов, а банки запасаются наличными для пополнения касс и банкоматов. Он отметил, что с помощью повышения ключевой ставки до 20% ЦБ пытается вернуть деньги вкладчиков в банки и стабилизировать курс рубля. В 2014 г. резкое повышение ключевой ставки на 6,5 п. п. до 17% помогло стабилизировать финансовый рынок, напомнил Осадчий.

Ранее сегодня Банк России заявил, что совет директоров регулятора принял решение поднять ключевую ставку с 9,5 до 20%. В ЦБ пояснили, что для российской экономики кардинально изменились внешние условия, а повышение ставки позволит обеспечить повышение депозитных ставок до уровней, нужных для компенсации роста девальвационных и инфляционных рисков. Ключевая ставка в 20% стала исторически максимальной. До этого ставка поднималась максимум до 17% в конце 2014 г. 30 января ЦБ снизил ставку сразу на 2 п. п. до 15%.

Ранее по теме: Банк России повысил ключевую ставку до 20%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных