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Какие валютные операции и счета оказались под запретом

«Ведомости» разбирались с введенными Россией и ЕС ограничениями
Ольга Агеева
Пока нет однозначного ответа, можно ли будет перевести доллары или евро на брокерский счет в иностранном банке или такая опция будет в принципе недоступна / Максим Стулов / Ведомости

С 1 марта Кремль запретил российским компаниям и гражданам зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом. Меры введены, чтобы поддержать рубль и предотвратить отток капитала. Ранее ЕС и Великобритания ввели ограничения по счетам россиян за рубежом.

Запрет российских властей не распространяется на корреспондентские счета (используются для расчетов по внешней торговле). Кроме того, запрещено предоставлять нерезидентам займы в валюте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных