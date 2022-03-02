Какие валютные операции и счета оказались под запретом«Ведомости» разбирались с введенными Россией и ЕС ограничениями
С 1 марта Кремль запретил российским компаниям и гражданам зачислять валюту на свои счета и вклады за рубежом. Меры введены, чтобы поддержать рубль и предотвратить отток капитала. Ранее ЕС и Великобритания ввели ограничения по счетам россиян за рубежом.
Запрет российских властей не распространяется на корреспондентские счета (используются для расчетов по внешней торговле). Кроме того, запрещено предоставлять нерезидентам займы в валюте.
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