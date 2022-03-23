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Финансы

Правительство предложило переназначить Костина на должность главы ВТБ в пятый раз

Ведомости

Правительство направило в набсовет банка ВТБ директиву о продлении полномочий президента и председателя правления кредитной организации Андрея Костина еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении ВТБ.

Директиву о продлении полномочий Костина подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Костин возглавил ВТБ в 2002 г., с тех пор он занимает должность президента и председателя правления банка. Это будет его пятое продление полномочий, последнее состоялось в 2017 г.

Основным акционером ВТБ является правительство, ему принадлежит более 60% голосующих акций, или 45,01% от уставного капитала банка. По уставу ВТБ назначение президента, председателя правления банка и определение срока его полномочий относится к компетенции набсовета после утверждения правительством соответствующей директивы.

По итогам 2021 г. банк отчитался о рекордной чистой прибыли. За прошлый год она выросла в 4,3 раза — до 327,4 млрд руб. На конец 2021 г. активы ВТБ составили 20,9 трлн руб.

В конце февраля Костин попал под санкции Евросоюза в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Сам банк ВТБ попал под блокирующие американские санкции. Он попал в список SDN минфина США. Это значит, что всем гражданам США и юридическим лицам запрещается иметь дело с этим банком и необходимо прекратить с ним все экономические отношения. Кроме того, банк по решению Евросоюза был отключен от международной межбанковской системы SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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