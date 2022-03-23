Правительство предложило переназначить Костина на должность главы ВТБ в пятый раз
Правительство направило в набсовет банка ВТБ директиву о продлении полномочий президента и председателя правления кредитной организации Андрея Костина еще на пять лет. Об этом говорится в сообщении ВТБ.
Директиву о продлении полномочий Костина подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Костин возглавил ВТБ в 2002 г., с тех пор он занимает должность президента и председателя правления банка. Это будет его пятое продление полномочий, последнее состоялось в 2017 г.
Основным акционером ВТБ является правительство, ему принадлежит более 60% голосующих акций, или 45,01% от уставного капитала банка. По уставу ВТБ назначение президента, председателя правления банка и определение срока его полномочий относится к компетенции набсовета после утверждения правительством соответствующей директивы.
По итогам 2021 г. банк отчитался о рекордной чистой прибыли. За прошлый год она выросла в 4,3 раза — до 327,4 млрд руб. На конец 2021 г. активы ВТБ составили 20,9 трлн руб.
В конце февраля Костин попал под санкции Евросоюза в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Сам банк ВТБ попал под блокирующие американские санкции. Он попал в список SDN минфина США. Это значит, что всем гражданам США и юридическим лицам запрещается иметь дело с этим банком и необходимо прекратить с ним все экономические отношения. Кроме того, банк по решению Евросоюза был отключен от международной межбанковской системы SWIFT.