Правительство предложило переназначить Костина на должность главы ВТБ в пятый раз

В конце февраля Костин попал под санкции Евросоюза в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Сам банк ВТБ попал под блокирующие американские санкции. Он попал в список SDN минфина США. Это значит, что всем гражданам США и юридическим лицам запрещается иметь дело с этим банком и необходимо прекратить с ним все экономические отношения. Кроме того, банк по решению Евросоюза был отключен от международной межбанковской системы SWIFT.