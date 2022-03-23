ЦБ объявил об открытии торгов ценными бумагами на Мосбирже
Торги 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX), пройдут на площадке 24 марта в период с 9:50 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Центрального банка. Операции с такими ценными бумагами по решению регулятора нельзя было проводить с 28 февраля.
Речь идет об акциях АФК «Система» (AFKS), «Аэрофлота» (AFLT), «Алросы» (ALRS), Московского кредитного банка (CBOM), «Северстали» (CHMF), «Детского мира» (DSKY), En+ Group (ENPG), ФСК ЕЭС (FEES), «Газпрома» (GAZP), «Норникеля» (GMKN), «Русгидро» (HYDR), «Интер РАО» (IRAO), «Лукойла» (LKOH), ММК (MAGN), «Магнита» (MGNT), Мосбиржи (MOEX), МТС (MTSS), НЛМК (NLMK), «Новатэка» (NVTK), «Фосагро» (PHOR), ГК «ПИК» (PIKK), «Полюса» (PLZL), «Роснефти» (ROSN), «Ростелекома» (RTKM), «Русала» (RUAL), Сбербанка (SBER и SBERP), «Сургутнефтегаза» (SNGS и SNGSP), «Татнефти» (TATN и TATNP), «Транснефти» (TRNFP) и ВТБ (VTBR).
Однако на эти бумаги будет действовать запрет коротких продаж. Всего в индекс Мосбиржи входят свыше 40 различных акций.
ЦБ также сообщил, что с 10:00 до 14:00 торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельными акциями, входящими в IMOEX, пройдут в обычном режиме. По остальным инструментам торги на площадке состоятся в том же режиме, что и сегодня.
ЦБ остановил торги ценными бумагами на Мосбирже на фоне крупнейшего за всю историю падения российского фондового рынка. Так, в день начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индексы Мосбиржи и РТС снижались в минимуме на 45-50%.