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ЦБ объявил об открытии торгов ценными бумагами на Мосбирже

Ведомости

Торги 33 акциями, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX), пройдут на площадке 24 марта в период с 9:50 до 14:00 мск, сообщила пресс-служба Центрального банка. Операции с такими ценными бумагами по решению регулятора нельзя было проводить с 28 февраля.

Речь идет об акциях АФК «Система» (AFKS), «Аэрофлота» (AFLT), «Алросы» (ALRS), Московского кредитного банка (CBOM), «Северстали» (CHMF), «Детского мира» (DSKY), En+ Group (ENPG), ФСК ЕЭС (FEES), «Газпрома» (GAZP), «Норникеля» (GMKN), «Русгидро» (HYDR), «Интер РАО» (IRAO), «Лукойла» (LKOH), ММК (MAGN), «Магнита» (MGNT), Мосбиржи (MOEX), МТС (MTSS), НЛМК (NLMK), «Новатэка» (NVTK), «Фосагро» (PHOR), ГК «ПИК» (PIKK), «Полюса» (PLZL), «Роснефти» (ROSN), «Ростелекома» (RTKM), «Русала» (RUAL), Сбербанка (SBER и SBERP), «Сургутнефтегаза» (SNGS и SNGSP), «Татнефти» (TATN и TATNP), «Транснефти» (TRNFP) и ВТБ (VTBR).

Однако на эти бумаги будет действовать запрет коротких продаж. Всего в индекс Мосбиржи входят свыше 40 различных акций.

ЦБ также сообщил, что с 10:00 до 14:00 торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельными акциями, входящими в IMOEX, пройдут в обычном режиме. По остальным инструментам торги на площадке состоятся в том же режиме, что и сегодня.

ЦБ остановил торги ценными бумагами на Мосбирже на фоне крупнейшего за всю историю падения российского фондового рынка. Так, в день начала российской военной спецоперации на Украине, 24 февраля, индексы Мосбиржи и РТС снижались в минимуме на 45-50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных