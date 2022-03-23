ЦБ объявил об открытии торгов ценными бумагами на Мосбирже

ЦБ также сообщил, что с 10:00 до 14:00 торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельными акциями, входящими в IMOEX, пройдут в обычном режиме. По остальным инструментам торги на площадке состоятся в том же режиме, что и сегодня.