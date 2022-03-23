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Курс доллара на Мосбирже падал ниже 95 рублей впервые со 2 марта

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опускался ниже отметки 95 руб. впервые со 2 марта, свидетельствуют данные торговой площадки.

К 15:25 мск курс доллара падал до 94,98 руб., однако затем отскочил и перешел к росту. К 15:45 американская валюта торговалась в районе 101 руб. Курс евро в моменте опускался ниже 110 руб. впервые с 4 марта.

Рубль вырос по отношению к доллару и евро на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия в ближайшее время начнет принимать оплату за поставки газа в «недружественные страны» в рублях.

По словам Путина, в условиях западных санкций поставлять российские товары в Евросоюз в долларах, евро и ряде других валют «не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, отметил он, Россия продолжит поставлять в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных