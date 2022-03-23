Курс доллара на Мосбирже падал ниже 95 рублей впервые со 2 марта
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опускался ниже отметки 95 руб. впервые со 2 марта, свидетельствуют данные торговой площадки.
К 15:25 мск курс доллара падал до 94,98 руб., однако затем отскочил и перешел к росту. К 15:45 американская валюта торговалась в районе 101 руб. Курс евро в моменте опускался ниже 110 руб. впервые с 4 марта.
Рубль вырос по отношению к доллару и евро на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия в ближайшее время начнет принимать оплату за поставки газа в «недружественные страны» в рублях.
По словам Путина, в условиях западных санкций поставлять российские товары в Евросоюз в долларах, евро и ряде других валют «не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, отметил он, Россия продолжит поставлять в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.