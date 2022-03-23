Курс доллара на Мосбирже падал ниже 95 рублей впервые со 2 марта

По словам Путина, в условиях западных санкций поставлять российские товары в Евросоюз в долларах, евро и ряде других валют «не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, отметил он, Россия продолжит поставлять в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.