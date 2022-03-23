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Финансы

ЦБ запретил исключать из списка биржи акции иностранных эмитентов

Ведомости

Центробанк запретил до следующего года исключать из российских биржевых списков ценные бумаги иностранных компаний в случае их делистинга с иностранных торговых площадок. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России ввел до 1 января 2023 г. мораторий на исключение из списка биржи акций иностранных эмитентов, а также депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении таких акций, допущенных к организованным торгам по решению российской биржи, в случае делистинга указанных ценных бумаг на иностранной бирже», — говорится в сообщении.

Также ЦБ смягчил требования к паевым инвестиционным фондам (ПИФам). В частности, до начала следующего года к ним не будут применять требования по стоимости чистых активов, которые обычно являются основанием для исключения из листинга или понижения уровня котировального списка.

Регулятор полагает, что подобные меры позволят иностранным компаниям, в том числе имеющим основную часть бизнеса в России, и ПИФам «сохранить листинг и существующий уровень листинга». ЦБ довел сведения об изменениях для организаторов торговли.

Ранее, 6 марта, ЦБ ввел послабления для российских эмитентов, ценные бумаги которых торгуются на российских биржах. В частности, был определен льготный период для соблюдения требований по числу акций в свободном обращении, а также по наличию независимых директоров в составе совета директоров или набсовета. Меры приняты для сохранения существующего уровня листинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных