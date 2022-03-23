ЦБ запретил исключать из списка биржи акции иностранных эмитентов
Центробанк запретил до следующего года исключать из российских биржевых списков ценные бумаги иностранных компаний в случае их делистинга с иностранных торговых площадок. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Банк России ввел до 1 января 2023 г. мораторий на исключение из списка биржи акций иностранных эмитентов, а также депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении таких акций, допущенных к организованным торгам по решению российской биржи, в случае делистинга указанных ценных бумаг на иностранной бирже», — говорится в сообщении.
Также ЦБ смягчил требования к паевым инвестиционным фондам (ПИФам). В частности, до начала следующего года к ним не будут применять требования по стоимости чистых активов, которые обычно являются основанием для исключения из листинга или понижения уровня котировального списка.
Регулятор полагает, что подобные меры позволят иностранным компаниям, в том числе имеющим основную часть бизнеса в России, и ПИФам «сохранить листинг и существующий уровень листинга». ЦБ довел сведения об изменениях для организаторов торговли.
Ранее, 6 марта, ЦБ ввел послабления для российских эмитентов, ценные бумаги которых торгуются на российских биржах. В частности, был определен льготный период для соблюдения требований по числу акций в свободном обращении, а также по наличию независимых директоров в составе совета директоров или набсовета. Меры приняты для сохранения существующего уровня листинга.