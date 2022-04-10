Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам на 2 п. п., говорится на сайте банка. Новые условия начали действовать в воскресенье, 10 апреля.
«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
В пятницу совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п. до 17% годовых. Ключевая ставка 28 февраля была повышена с 9,5 до 20% на фоне западных санкций. Это рекордное значение с февраля 2003 г.
В конце марта Сбербанк отменил все подготовленные и одобренные на прежних условиях сделки по ипотеке, по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно, клиентам предложили подать новые заявки на ипотечный кредит по новым условиям, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на соцсети и финансовые форумы. Пользователи пожаловались, что банк аннулировал одобренные заявки по ставке 9,8%.
После повышения ЦБ ключевой ставки до рекордных 20% годовых банки повысили ставки по вкладам и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке до 12% годовых, а сумму кредита увеличить до 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для остальных регионов.