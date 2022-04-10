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Финансы

Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам

Ведомости

На фоне снижения Центробанком ключевой ставки Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам на 2 п. п., говорится на сайте банка. Новые условия начали действовать в воскресенье, 10 апреля.

Минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%, сообщил Сбербанк. Помимо этого снижена стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам — на небольшие суммы.

«Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

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В пятницу совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п. до 17% годовых.  Ключевая ставка 28 февраля была повышена с 9,5 до 20% на фоне западных санкций. Это рекордное значение с февраля 2003 г. 

В конце марта Сбербанк отменил все подготовленные и одобренные на прежних условиях сделки по ипотеке, по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно, клиентам предложили подать новые заявки на ипотечный кредит по новым условиям, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на соцсети и финансовые форумы. Пользователи пожаловались, что банк аннулировал одобренные заявки по ставке 9,8%. 

После повышения ЦБ ключевой ставки до рекордных 20% годовых банки повысили ставки по вкладам и ипотечным кредитам. Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке до 12% годовых, а сумму кредита увеличить до 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для остальных регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных