ЦБ разрешил покупать наличную валюту в банках с 18 апреля

Помимо этого россияне, которые до 9 марта открыли счета или вклады и не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, смогут снимать с 11 апреля не только доллары, но и евро с лимитом в размере $10 000, отмечает регулятор. Такой порядок будет действовать до 9 сентября. Средства сверх лимита в течение этого времени будут выдаваться в рублях, говорится в сообщении ЦБ.