ЦБ разрешил покупать наличную валюту в банках с 18 апреля
Центробанк с 18 апреля разрешит банкам продавать наличную валюту, а со следующей недели граждане смогут снимать со счетов и вкладов доллары и евро, говорится в сообщении регулятора о смягчении временного порядка операций с наличной валютой.
«Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 г. возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 г.», — сообщает ЦБ.
Помимо этого россияне, которые до 9 марта открыли счета или вклады и не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, смогут снимать с 11 апреля не только доллары, но и евро с лимитом в размере $10 000, отмечает регулятор. Такой порядок будет действовать до 9 сентября. Средства сверх лимита в течение этого времени будут выдаваться в рублях, говорится в сообщении ЦБ.
«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — пояснил регулятор.
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Сообщалось, что до 9 сентября в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро. Если гражданину нужно выехать за рубеж и ему нужна наличная валюта, ЦБ советовал следующее: расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны поездки, где принимается карта «Мир».
1 апреля Центробанк смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физических лиц. Лимит увеличен с $5000 до $10 000 в месяц для переводов со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом. Изменения не касаются нерезидентов из «недружественных» стран, поддерживающих санкции против России.
Помимо этого ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу долларов. Снятую с 9 марта комиссию банкам придется вернуть, предупреждал регулятор.
18 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования, тем самым предоставив Центробанку возможность ограничивать некоторые валютные операции иностранных компаний.