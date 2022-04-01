Белый дом заявил об «искусственном накачивании» российского рубля

Путин также заявил, что Россия перейдет на расчеты в рублях за поставки газа на экспорт в недружественные страны, соответствующий указ был подписан 31 марта. Теперь европейским покупателям российского газа придется открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке. Оплата за поставки будет начисляться в иностранной валюте. Затем Газпромбанк по поручению покупателя будет менять валюту на рубли на торгах, проводимых Мосбиржей, и зачислять эти средства на рублевый счет. После этого с рублевого счета будет происходить перевод средств компании-поставщику.