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Финансы

Белый дом заявил об «искусственном накачивании» российского рубля

Ведомости

В России происходит «искусственное накачивание» рубля, поэтому курс российской валюты по отношению к доллару не может считаться адекватным индикатором состояния экономики России. Об этом заявила на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ. <...> По сути, они принимают искусственные меры для поддержки курса рубля», — сказала Бедингфилд.

По ее словам, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

Она добавила, что в первые несколько дней после начала военной операции на Украине рубль был «надежным» индикатором положения дел в российской экономике, но сейчас это не так.

«Так что, если вы посмотрите на такие вещи, как резкая инфляция в России, если вы посмотрите на отток частных инвестиций из России, если вы посмотрите на самого [президента РФ Владимира] Путина, который говорит, что санкции привели к беспрецедентным затратам, я думаю, что это лучший показатель того, в каком состоянии находится российская экономика прямо сейчас», — сказала Бедингфилд.

Курс рубля 31 марта рос к доллару девятый торговый день подряд и укреплялся по отношению к евро. За март американская и европейская валюты подешевели на Мосбирже более чем на 12% — до 83,2 руб. и 92,5 руб. соответственно. На пике 10 марта доллар и евро поднимались до 121,53 руб. и 132,42 руб. соответственно.

Правительство и ЦБ предприняли ряд мер для сдерживания оттока иностранной валюты из страны и девальвации рубля в условиях западных санкций, котороые в том числе затронули около половины международных резервов России в размере $300 млрд. В частности, экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, до 9 сентября введен запрет на продажу наличной валюты гражданам, до этой же даты с валютных счетов и вкладов можно снимать не более $10 000, а из России временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту на сумму более $10 000.

Путин также заявил, что Россия перейдет на расчеты в рублях за поставки газа на экспорт в недружественные страны, соответствующий указ был подписан 31 марта. Теперь европейским покупателям российского газа придется открыть специальные валютные и рублевые счета в Газпромбанке. Оплата за поставки будет начисляться в иностранной валюте. Затем Газпромбанк по поручению покупателя будет менять валюту на рубли на торгах, проводимых Мосбиржей, и зачислять эти средства на рублевый счет. После этого с рублевого счета будет происходить перевод средств компании-поставщику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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