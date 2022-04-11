ФНБ в марте вырос на 117,2 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 апреля подписал постановление, которое изменяет порядок зачисления дополнительных нефтегазовых доходов в ФНБ в 2022 г. Теперь они не полностью будут зачисляться в фонд, а могут быть частично использованы для финансирования дефицита и напрямую для финансирования приоритетных расходов бюджета.