Huawei убрала из магазина AppGallery приложения попавших под санкции российских банков
Китайская компания Huawei убрала из своего фирменного магазина AppGallery мобильные приложения трех российских банков, попавших под блокирующие санкции, — ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Теперь их нельзя скачать с платформы.
«К сожалению, приложение недоступно в Google Play и AppGallery. Если приложение установлено, не удаляйте его. Если приложения на телефоне еще нет, установите его с сайта банка», — говорится в сообщении на сайте «Открытия».
В марте Apple и Google удалили приложения всех трех банков, а также Совкомбанка и Новикомбанка из своих магазинов App Store и Play Market. Представители организаций заверили, что клиентам доступны ранее установленные приложения.
Банки, чьи предложения были удалены, попали под санкции США и Евросоюза в связи с военной операцией на Украине. Их активы и счета заблокированы, а операции с ними запрещены.