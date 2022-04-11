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Финансы

Huawei убрала из магазина AppGallery приложения попавших под санкции российских банков

Ведомости

Китайская компания Huawei убрала из своего фирменного магазина AppGallery мобильные приложения трех российских банков, попавших под блокирующие санкции, — ВТБ, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Теперь их нельзя скачать с платформы.

«К сожалению, приложение недоступно в Google Play и AppGallery. Если приложение установлено, не удаляйте его. Если приложения на телефоне еще нет, установите его с сайта банка», — говорится в сообщении на сайте «Открытия».

В марте Apple и Google удалили приложения всех трех банков, а также Совкомбанка и Новикомбанка из своих магазинов App Store и Play Market. Представители организаций заверили, что клиентам доступны ранее установленные приложения.

Банки, чьи предложения были удалены, попали под санкции США и Евросоюза в связи с военной операцией на Украине. Их активы и счета заблокированы, а операции с ними запрещены.

Ранее по теме: Приложения подсанкционных банков пропали из App Store и Play Market
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных