Приложения подсанкционных банков пропали из App Store и Play Market

В конце февраля из App Store и Play Market начали удалять приложения подсанкционных банков. Первыми из магазина мобильных приложений App Store были удалены три приложения ПСБ – мобильный банк, «ПСБ инвестиции» и «ПСБ бизнес» (для корпоративных клиентов). При этом уже установленные приложения банка на смартфонах Apple продолжают работать в стандартном режиме, клиентам доступен полный функционал, уточнили тогда в банке. Также 4 марта пресс-служба банка сообщила, что при возникновении сложностей со входом в приложения на iPhone всем клиентам доступен интернет-банк. Владельцы телефонов на базе Android могут скачать приложения в официальном магазине Huawei (AppGallery), сказал представитель ПСБ.