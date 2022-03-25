Приложения подсанкционных банков пропали из App Store и Play Market

Приложения подсанкционных банков пропали из App Store и Play MarketРанее установленные приложения продолжают работать, а скачать новые можно на сайте банков
Мобильные приложения попавших под наиболее жесткие санкции банков – ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, «ФК Открытие», Новикомбанка – пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market, убедились «Ведомости». Но клиентам доступны ранее установленные приложения, заверяют представители банков.
Ранее установленные банковские приложения работают в полном объеме и нет никаких ограничений по их использованию, заверили представители ВТБ, ПСБ и «ФК Открытие». Банки также размещают на своих сайтах и в Telegram-каналах инструкции по тому, какими способами можно устанавливать приложения. Кроме того, для проведения необходимых банковских операций можно использовать web-версию онлайн-банка.
У клиентов ВТБ, использующих смартфоны на базе Android, есть возможность скачать приложение на странице входа в web-версию онлайн-банка, выбрав функцию «Скачать для Android». Приложение «ВТБ мои инвестиции» также теперь недоступно для скачивания в Play Market, но можно скачать его версию для Android на сайте банка, сказал представитель банка. Помимо этого клиенты для инвестирования могут использовать личный кабинет на сайте брокера ВТБ или торговый терминал Quik. Оба приложения ВТБ доступны в официальных магазинах Samsung (Galaxy Store), Xiaomi (GetApps), Huawei (AppGallery).
В App Store остались доступными для скачивания только приложение оператора «ВТБ мобайл», «НПФ ВТБ» и приложения дочерних банков ВТБ в Армении, Грузии и Казахстане.
В конце февраля из App Store и Play Market начали удалять приложения подсанкционных банков. Первыми из магазина мобильных приложений App Store были удалены три приложения ПСБ – мобильный банк, «ПСБ инвестиции» и «ПСБ бизнес» (для корпоративных клиентов). При этом уже установленные приложения банка на смартфонах Apple продолжают работать в стандартном режиме, клиентам доступен полный функционал, уточнили тогда в банке. Также 4 марта пресс-служба банка сообщила, что при возникновении сложностей со входом в приложения на iPhone всем клиентам доступен интернет-банк. Владельцы телефонов на базе Android могут скачать приложения в официальном магазине Huawei (AppGallery), сказал представитель ПСБ.
В начале марта об ограничениях работы мобильного приложения «ВТБ онлайн» на платформе iOS сообщил «Ведомостям» представитель госбанка. Для проведения необходимых банковских операций клиенты могут использовать web-версию онлайн-банка, а также терминалы и банкоматы сети ВТБ. Речь тогда шла только о «ВТБ онлайн», уточнял представитель банка.