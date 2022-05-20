SWIFT тестирует трансграничные платежи с цифровыми валютами центральных банков

Из разработанной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. следует, что полноценный запуск цифрового рубля, который станет третьей формой денег в дополнение к уже существующим наличным и безналичным деньгам, произойдет до 2030 г. Предполагается, что он будет выпускаться ЦБ в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.