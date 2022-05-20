SWIFT тестирует трансграничные платежи с цифровыми валютами центральных банков
Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT совместно с консалтинговой компанией в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini тестируют проведение трансграничных платежей с использованием цифровых валют центральных банков (CBDC) разных стран. Об этом говорится в сообщении на сайте SWIFT.
Глобальная экосистема CBDC рискует стать фрагментированной, поскольку многочисленные центральные банки разрабатывают собственные цифровые валюты на основе различных технологий, стандартов и протоколов, считает директор по инновациям SWIFT Томас Зшах. «Если оставить эту фрагментацию без внимания, она может привести к появлению «цифровых островов» по всему миру», — добавил его коллега, глава отдела инноваций SWIFT Ник Кериган.
SWIFT собирается создать и развернуть шлюз во внутренней сети CBDC, который будет перехватывать трансграничные транзакции в сети, переводить их и отправлять на платформу SWIFT для дальнейшей передачи в другую сеть CBDC или установленную платежную систему, говорится в сообщении.
«Это совместное доказательство концепции касается взаимосвязи различных CBDC. Оно также повторно использует существующие банковские стандарты обмена сообщениями и модели аутентификации, включая ISO 20022 и инфраструктуру закрытых ключей SWIFT. Наша цель — обеспечить доступность решения для уникального сообщества SWIFT, состоящего из более чем 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах», — говорится на сайте.
SWIFT считает, что эта работа может привести к созданию масштабируемого решения, предлагающего простую интеграцию, которая может быстро подготовить любые трансграничные платежи в сети CBDC.
«Если эксперименты пройдут успешно, это продемонстрирует, что SWIFT обладает возможностями и техническими компонентами для соединения различных сетей. Это помогло бы решить огромную технологическую и отраслевую проблему, стоящую перед CBDC. И это может позволить нам помочь центральным банкам подготовить свои собственные сети CBDC к трансграничным платежам», — сказал Кериган.
В сообщении отмечается, что SWIFT и Capgemini хорошо продвинулись в тестировании и скоро опубликуют результаты.
В 2021 г. SWIFT провела первую серию экспериментов с CBDC, которые продемонстрировали, что можно успешно организовать трансграничную транзакцию между одним объектом в сети CBDC на основе технологии распределенного реестра (DTL) и вторым, работающим в установленной системе валовых расчетов в реальном времени (RTGS).
Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 г. В пилоте участвуют 12 банков: «Ак барс», Альфа-банк, Дом.РФ, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф банк», ПСБ, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и ТКБ. В начале 2022 г. Банк России и 12 российских банков начали ее тестировать
8 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы подключатся еще семь российских банков — сейчас систему тестируют пять кредитных организаций. Вместе с банками регулятор тестирует выпуск цифровых рублей, их перевод между физлицами и открытие кошельков. 15 февраля стало известно, что Промсвязьбанк и ВТБ первыми успешно перевели цифровые рубли между своими клиентами. В конце апреля Набиуллина сообщила, что пилотные расчеты с цифровой валютой начнутся в 2023 г.
Из разработанной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. следует, что полноценный запуск цифрового рубля, который станет третьей формой денег в дополнение к уже существующим наличным и безналичным деньгам, произойдет до 2030 г. Предполагается, что он будет выпускаться ЦБ в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.
В ЦБ ранее сообщали, что цифровой рубль сделает платежи проще, быстрее и безопаснее, а также станет стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики. По словам Набиуллиной, внедрение цифровых валют в мире в будущем облегчит трансграничные платежи.