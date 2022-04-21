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Экономика

Набиуллина сообщила о начале пилотных расчетов с цифровым рублем в 2023 году

Ведомости

Россия в 2023 г. начнет проводить пилотные расчеты с цифровым рублем, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме.

«Цифровой рубль даст новые возможности. Кроме того, что будет удобно, он дает возможности и программирования, отслеживания целевого характера использования цифровых рублей. Мы с правительством обсуждаем, что для правительственных государственных программ такой "целевой рубль" будет использоваться, и тогда правительство будет более эффективно отслеживать целевое использование тех средств, которые выделены на поддержку тех или иных секторов экономики, на социальную поддержку».

Полноценный запуск цифрового рубля должен произойти до 2030 года, следует из Стратегии развития финансового рынка Минфина. Эмиссию валюты ЦБ будет осуществлять в виде цифрового кода, а хранение будет производиться на специальных электронных кошельках. Цифровым рублем может будет расплатиться за покупки и совершить онлайн-перевод средств, при этом переводы для физлиц будут бесплатны, в то время как оплата товаров может проходить с комиссией. Размер комиссии при этом не должен превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, подобно тарифам в Системе быстрых платежей.

Согласно Стратегии развития финансового рынка до 2030 г. Минфина, предполагается, что ЦБ будет выпускать его в виде цифрового кода, а хранить его будут на электронных кошельках. С помощью цифрового рубля можно будет оплачивать покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.

18 февраля Набиуллина сообщала, что к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы подключаться еще семь российских банков — сейчас систему тестируют пять кредитных оранизаций. Вместе с банками регулятор сейчас пробует выпуск цифровых рублей, их перевод между физлицами и открытие кошельков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных