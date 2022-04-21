Набиуллина сообщила о начале пилотных расчетов с цифровым рублем в 2023 году

Полноценный запуск цифрового рубля должен произойти до 2030 года, следует из Стратегии развития финансового рынка Минфина. Эмиссию валюты ЦБ будет осуществлять в виде цифрового кода, а хранение будет производиться на специальных электронных кошельках. Цифровым рублем может будет расплатиться за покупки и совершить онлайн-перевод средств, при этом переводы для физлиц будут бесплатны, в то время как оплата товаров может проходить с комиссией. Размер комиссии при этом не должен превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, подобно тарифам в Системе быстрых платежей.