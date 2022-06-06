Газета
Инвестиции

Количество частных инвесторов на Мосбирже выросло за май до 19,8 млн

Ведомости

За май 2022 г. число физлиц, у которых открыты брокерские счета на Московской бирже, выросло на 482 000 человек до 19,8 млн, сообщается на сайте торговой площадки. Всего физлицами открыто 33,2 млн счетов.

В пресс-службе биржи уточнили, что сделки в мае совершали 1,9 млн человек. По итогам месяца самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции «Газпрома» (36,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (18% и 4,9% соответственно), акции «Норникеля» (11,5%), «Лукойла» (7,6%) и др. Среди биржевых фондов 25% частных инвесторов отдали предпочтение фонду TRUR, 19,6% – активам денежного рынка VTBM, 11,9% – фондам на индекс Московской биржи полной доходности «брутто» VTBX (11,9%) и 11,8% – SBMX.

Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло до 5,5 млн. Оборот на счетах с начала 2022 г. составил 836,3 млрд руб., из них 88,6% пришлось на сделки с акциями, 3,3% – с облигациями, 8,1% – с биржевыми фондами. Наибольшее число ИИС открыто в Москве (608 400), Московской области (339 700) и Санкт-Петербурге (264 400). Также 180 200 ИИС было открыто в Свердловской области, 172 900 – в Башкортостане, 164 100 – в Краснодарском крае.

5 мая Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании отозвало у Мосбиржи статус признанной. Ранее налоговая служба Британии пояснила, что решила отозвать статус Московской биржи, потому что в феврале ЦБ России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов.

Ранее по теме: В брокере ВТБ рассказали, какие акции шортили активнее всего 1 июня

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных