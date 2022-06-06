Количество частных инвесторов на Мосбирже выросло за май до 19,8 млн
За май 2022 г. число физлиц, у которых открыты брокерские счета на Московской бирже, выросло на 482 000 человек до 19,8 млн, сообщается на сайте торговой площадки. Всего физлицами открыто 33,2 млн счетов.
В пресс-службе биржи уточнили, что сделки в мае совершали 1,9 млн человек. По итогам месяца самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции «Газпрома» (36,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (18% и 4,9% соответственно), акции «Норникеля» (11,5%), «Лукойла» (7,6%) и др. Среди биржевых фондов 25% частных инвесторов отдали предпочтение фонду TRUR, 19,6% – активам денежного рынка VTBM, 11,9% – фондам на индекс Московской биржи полной доходности «брутто» VTBX (11,9%) и 11,8% – SBMX.
Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло до 5,5 млн. Оборот на счетах с начала 2022 г. составил 836,3 млрд руб., из них 88,6% пришлось на сделки с акциями, 3,3% – с облигациями, 8,1% – с биржевыми фондами. Наибольшее число ИИС открыто в Москве (608 400), Московской области (339 700) и Санкт-Петербурге (264 400). Также 180 200 ИИС было открыто в Свердловской области, 172 900 – в Башкортостане, 164 100 – в Краснодарском крае.
5 мая Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании отозвало у Мосбиржи статус признанной. Ранее налоговая служба Британии пояснила, что решила отозвать статус Московской биржи, потому что в феврале ЦБ России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов.