Количество частных инвесторов на Мосбирже выросло за май до 19,8 млн

Число открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло до 5,5 млн. Оборот на счетах с начала 2022 г. составил 836,3 млрд руб., из них 88,6% пришлось на сделки с акциями, 3,3% – с облигациями, 8,1% – с биржевыми фондами. Наибольшее число ИИС открыто в Москве (608 400), Московской области (339 700) и Санкт-Петербурге (264 400). Также 180 200 ИИС было открыто в Свердловской области, 172 900 – в Башкортостане, 164 100 – в Краснодарском крае.