Британия отозвала у Мосбиржи статус признанной

В пресс-службе Московской биржи пояснили, что статус признанной биржи дает резидентам Великобритании налоговые преференции по некоторым классам активов. Если же биржа утратит такой статус, налоговые преференции не будут распространяться на новые инвестиции. По мнению экспертов, такая мера является формальной, учитывая текущие обстоятельства, которые ограничивают доступ к операциям в России и в Великобритании.