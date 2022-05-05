Британия отозвала у Мосбиржи статус признанной
Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) 5 мая отозвало у Мосбиржи статус признанной, говорится на сайте ведомства. О таких планах служба заявила 19 апреля.
«HMRC отозвала первоначальное обозначение ММВБ 5 мая 2022 г. Инвестиции, размещенные на MOEX до этой даты, по-прежнему будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже. Любые инвестиции, сделанные с 5 мая 2022 г., не будут рассматриваться как инвестиции на признанной фондовой бирже», — говорится в сообщении.
Ранее Налоговая служба Британии пояснила, что решила отозвать статус Мосбиржи, потому что в феврале ЦБ России запретил брокерам продавать активы по указанию нерезидентов. Мосбиржа подчинилась требованию регулятора.
В пресс-службе Московской биржи пояснили, что статус признанной биржи дает резидентам Великобритании налоговые преференции по некоторым классам активов. Если же биржа утратит такой статус, налоговые преференции не будут распространяться на новые инвестиции. По мнению экспертов, такая мера является формальной, учитывая текущие обстоятельства, которые ограничивают доступ к операциям в России и в Великобритании.
В марте Forbes со ссылкой на трех участников рынка сообщал, что Центробанк рассматривает возможность разделения российского рынка акций на две части — оншорный для резидентов и офшорный для нерезидентов.