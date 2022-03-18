Forbes узнал о планах ЦБ разделить фондовый рынок для россиян и иностранцев
Центробанк рассматривает возможность разделения российского рынка акций на две части — «оншорный» для для резидентов и офшорный для нерезидентов, сообщает Forbes со ссылкой на трех участников рынка.
«Это мера сейчас обсуждается и, вероятно, будет реализована», — сказал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
Источник Forbes пояснил, что мера необходима для предотвращения паники на фондовом рынке, которая, вероятно, начнется после открытия этой секции биржи, поскольку иностранные держатели начнут массово распродавать бумаги российских эмитентов.
«У рынка выбор — вовсе оставить нерезидентов без торговли либо дать им возможность торговать в отдельном «стакане». В любом случае решение этой задачи не должно задерживать открытие рынка для резидентов. Когда рынок почувствует себя увереннее, меры валютного контроля могут быть сняты и отпадет необходимость в разделении рынка», — отметил Тимофеев.
Секция фондового рынка Мосбиржи по решению ЦБ закрыта с 28 февраля. Регулятор прибегнул к этой мере после резкого обвала котировок на фоне военной операции России в Донбассе и на Украине и санкций западных стран за это. Так, 24 февраля индексы Мосбиржи и РТС в моменте падали на 45,5 и 50,2% к закрытию 23 февраля — до 1681,55 и 610,33 пункта соответственно. Это самые низкие значения с января 2016 г.
В марте, кроме 5-8 февраля, на Мосбирже проводились торги в секциях валютного и денежного рынка. Сегодня ЦБ объявил об открытии торгов российскими ОФЗ с 21 марта.