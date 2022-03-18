Forbes узнал о планах ЦБ разделить фондовый рынок для россиян и иностранцев

Секция фондового рынка Мосбиржи по решению ЦБ закрыта с 28 февраля. Регулятор прибегнул к этой мере после резкого обвала котировок на фоне военной операции России в Донбассе и на Украине и санкций западных стран за это. Так, 24 февраля индексы Мосбиржи и РТС в моменте падали на 45,5 и 50,2% к закрытию 23 февраля — до 1681,55 и 610,33 пункта соответственно. Это самые низкие значения с января 2016 г.