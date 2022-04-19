В Мосбирже разъяснили, чем грозит намерение Великобритании отозвать статус площадки

В сообщении ведомства говорится, что данное решение связано с ограничениями, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов. 28 февраля 2022 г. Московская биржа запретила брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России, и это означает, что она больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами признанной биржи, считают в HMRC. Поэтому налоговое управление приступило к двухнедельным консультациям, которые будут включать в себя проект приказа об отзыве. Окончательное решение ведомство примет после того, как получит комментарии от любых заинтересованных сторон.