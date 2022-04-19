В Мосбирже разъяснили, чем грозит намерение Великобритании отозвать статус площадки

В Мосбирже разъяснили, чем грозит намерение Великобритании отозвать статус площадкиЭто формальная мера в ответ на действия Банка России
Налоговое управление Великобритании намерено лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи. Это означает, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на Московской бирже, для существующих инвестиций доступ к льготам останется неизменным, говорится в пресс–релизе ведомства, опубликованном 19 апреля. Однако эксперты считают, что это формальная мера и российским инвесторам нечего опасаться.
Этот шаг связан с беспрецедентными санкциями, которые правительство Великобритании наложило на Россию из–за спецоперации на Украине. По словам финансового секретаря Казначейства Люси Фрейзер, аннулирование статуса признанной фондовой биржи для Мосбиржи посылает четкий сигнал: для новых инвестиций в России места нет.
Статус признанной фондовой биржи – это классификация, которую британское налоговое управление (HMRC) присваивает фондовым биржам для целей налогообложения. Лишив Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи, HMRC ограничит доступ к определенным британским льготам для будущих инвестиций в ценные бумаги, которые торгуются на Мосбирже, до тех пор пока она снова не будет признана.
В сообщении ведомства говорится, что данное решение связано с ограничениями, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов. 28 февраля 2022 г. Московская биржа запретила брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России, и это означает, что она больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами признанной биржи, считают в HMRC. Поэтому налоговое управление приступило к двухнедельным консультациям, которые будут включать в себя проект приказа об отзыве. Окончательное решение ведомство примет после того, как получит комментарии от любых заинтересованных сторон.
Если ограничения, наложенные Московской биржей на инвесторов–нерезидентов, останутся в силе, HMRC опубликует распоряжение об отзыве и введет его в действие по завершении консультаций.
Чем это грозит российским инвесторам
«Статус признанной фондовой биржи позволяет резидентам Великобритании получать налоговые преференции по некоторым классам активов. В случае отзыва данного статуса эти налоговые преференции не будут действовать в отношении новых инвестиций. По уже осуществленным на Московской бирже инвестициям налоговые преференции сохраняются», – пояснили в пресс–службе Московской биржи.
Скорее всего, это изменение в большей степени затронет резидентов Великобритании, торгующих в России, чем резидентов РФ, торгующих в Великобритании, хотя применение норм Конвенции между Россией и Великобританией об избежании двойного налогообложения зеркально для обеих сторон, полагает начальник отдела консультирования «БКС Мир инвестиций» Антон Калинин. По его словам, данная мера выглядит как формальный шаг, учитывая текущие обстоятельства, ограничивающие доступ к операциям как в РФ, так и в Великобритании.
Если учесть, что британские инвесторы сейчас не имеют доступа к торгам на Мосбирже, санкции носят формальный характер, считает и Владислав Кочетков, президент – председатель правления ФГ «Финам». Другое дело, что через Великобританию традиционно работали с Россией многие крупные институциональные инвесторы, в том числе HFT–фонды, обеспечивающие большой объем торгов, продолжает эксперт. В случае доступа на Московскую биржу их активность существенно снизится, однако это может произойти только одновременно со снятием других санкций, заключил Кочетков.