В брокере ВТБ рассказали, какие акции шортили активнее всего 1 июня

Возможно, инвесторы не готовы сейчас совершать активных действий и наблюдают, как рынок поведет себя с доступными шортами, отмечал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин. С другой стороны, рынок сейчас и так сильно недооценен и все еще ниже уровней 25 февраля. Акции российских компаний выглядят довольно привлекательно как фундаментально, так и относительно уровней конца февраля, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Олег Сыроваткин. К тому же перспективы стабилизации курса рубля, а то и его снижения при прочих равных создают предпосылки для роста индекса Мосбиржи – все это резко снижает привлекательность открытия коротких позиций по акциям российских компаний.