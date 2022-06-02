В брокере ВТБ рассказали, какие акции шортили активнее всего 1 июня

В брокере ВТБ рассказали, какие акции шортили активнее всего 1 июняСреди них наиболее ликвидные Сбербанк и «Газпром»
С 1 июня у российских инвесторов вновь появилась возможность открывать короткие позиции, так называемые шорты, и совершать валютные сделки на заемные средства (торговля с плечом). Но в первый день торгов в новом режиме инвесторы не проявляли энтузиазма, следует из анализа дневных оборотов брокера «ВТБ Мои инвестиции», рассказал «Ведомостям» его представитель.
Наиболее активно клиенты «ВТБ Мои инвестиции» – по количеству сделок – шортили акции Сбербанка, «Газпрома», UC Rusal и «Алросы», но точные цифры не раскрываются. Несмотря на то что традиционно шорты приводят к увеличению продаж бумаг, которое может привести к просадкам котировок, бумаги трех вышеперечисленных компаний закрыли день ростом. Акции Сбербанка выросли 1 июня на 3,1%, «Газпрома» – на 1,5%, «Алросы» – на 1,36%. Котировки UC Rusal снизились на 2,11%.
«Алроса» в апреле попала под блокирующие санкции США (список SDN), компания является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах: на ее долю приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании.
В целом по итогам первого торгового дня с возможностью открытия коротких позиций ликвидности на рынке не прибавилось. Объем торгов бумагами по индексу Мосбиржи 1 июня составил 23,2 млрд руб., следует из данных площадки, что в целом соответствует среднедневным оборотам за май (26,6 млрд руб.).
Торги 1 июня закрылись небольшим ростом (0,8% по индексу Мосбиржи), но 2 июня индекс Мосбиржи по состоянию на 15:08 мск снижался на 1,28% до 2344 пунктов, долларовый аналог РТС терял в цене 1,92% до 1198 пунктов. Среди голубых фишек сильнее всего дешевеют бумаги «Новатэка» (3,57%), «Алросы» (3%), «Магнита» (2,77%), НЛМК (2,2%) и Сбербанка (2,11%).
Возможно, инвесторы не готовы сейчас совершать активных действий и наблюдают, как рынок поведет себя с доступными шортами, отмечал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин. С другой стороны, рынок сейчас и так сильно недооценен и все еще ниже уровней 25 февраля. Акции российских компаний выглядят довольно привлекательно как фундаментально, так и относительно уровней конца февраля, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Олег Сыроваткин. К тому же перспективы стабилизации курса рубля, а то и его снижения при прочих равных создают предпосылки для роста индекса Мосбиржи – все это резко снижает привлекательность открытия коротких позиций по акциям российских компаний.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечали, что под наибольшим прицелом после разрешения открытия коротких позиций будут акции компаний, прямо или косвенно пострадавших от санкций (банки, сырьевые компании), а также тех, кто отказался от дивидендов или имеет слабые перспективы роста.