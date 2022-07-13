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Курс евро на Forex опустился ниже доллара впервые с 2002 года

Ведомости

Курс евро к доллару опустился ниже $1 впервые с декабря 2002 г. после информации по рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

По состоянию на 15:53 мск курс евро к доллару снижался до $1,0026, а за несколько минут до этого евро торговался по $0,9999 впервые с 2002 г.

Банк России установил цену за доллар на 13 июля в 58,854 руб., за евро – 58,764 руб. На открытии торгов на Мосбирже курс доллара к рублю опустился до отметки в 59,14 руб./$, евро торговался на уровне 59,75 руб./евро.

Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 г. — 9,1% против 8,6% в мае. Аналитики ожидали ускорения лишь до 8,8%. Резкий всплеск инфляции усилил ожидания дальнейшего ужесточения ставок со стороны ФРС.

Евро падает против доллара в течение года – на 17,8% относительно июня 2021 г. По мнению экспертов, ключевая причина подобной динамики – расхождение политики Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), который слишком медленно реагирует на рост инфляции в еврозоне. Базовая ставка ФРС достигла диапазона 1,5–1,75%, тогда как в ЕЦБ она все еще остается на уровне минус 0,5%. Даже после ожидаемых повышений ставки центробанками в конце июля ставка ЕЦБ будет существенно ниже диапазона ФРС, отмечал финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович.

Также на курс европейской валюты влияет и энергетический кризис в регионе. На фоне сокращения объемов поставок газа «Газпромом» через «Северный поток» цены на природный газ в Европе очень сильно выросли – за последние три месяца цена на августовский фьючерс на бирже ICE выросла на 77,6%, превысив $1935 за 1000 куб. м.

Ранее по теме: Евро приблизился к паритету с долларом. Что это значит?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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