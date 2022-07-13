Курс евро на Forex опустился ниже доллара впервые с 2002 года

Евро падает против доллара в течение года – на 17,8% относительно июня 2021 г. По мнению экспертов, ключевая причина подобной динамики – расхождение политики Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), который слишком медленно реагирует на рост инфляции в еврозоне. Базовая ставка ФРС достигла диапазона 1,5–1,75%, тогда как в ЕЦБ она все еще остается на уровне минус 0,5%. Даже после ожидаемых повышений ставки центробанками в конце июля ставка ЕЦБ будет существенно ниже диапазона ФРС, отмечал финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович.