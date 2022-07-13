Курс евро на Forex опустился ниже доллара впервые с 2002 года
Курс евро к доллару опустился ниже $1 впервые с декабря 2002 г. после информации по рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные Forex Capital Markets.
По состоянию на 15:53 мск курс евро к доллару снижался до $1,0026, а за несколько минут до этого евро торговался по $0,9999 впервые с 2002 г.
Банк России установил цену за доллар на 13 июля в 58,854 руб., за евро – 58,764 руб. На открытии торгов на Мосбирже курс доллара к рублю опустился до отметки в 59,14 руб./$, евро торговался на уровне 59,75 руб./евро.
Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 г. — 9,1% против 8,6% в мае. Аналитики ожидали ускорения лишь до 8,8%. Резкий всплеск инфляции усилил ожидания дальнейшего ужесточения ставок со стороны ФРС.
Евро падает против доллара в течение года – на 17,8% относительно июня 2021 г. По мнению экспертов, ключевая причина подобной динамики – расхождение политики Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), который слишком медленно реагирует на рост инфляции в еврозоне. Базовая ставка ФРС достигла диапазона 1,5–1,75%, тогда как в ЕЦБ она все еще остается на уровне минус 0,5%. Даже после ожидаемых повышений ставки центробанками в конце июля ставка ЕЦБ будет существенно ниже диапазона ФРС, отмечал финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович.
Также на курс европейской валюты влияет и энергетический кризис в регионе. На фоне сокращения объемов поставок газа «Газпромом» через «Северный поток» цены на природный газ в Европе очень сильно выросли – за последние три месяца цена на августовский фьючерс на бирже ICE выросла на 77,6%, превысив $1935 за 1000 куб. м.
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