Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с июля
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 63 руб. впервые с 7 июля текущего года, следует из данных на сайте площадки.
По данным на 10:51 мск, курс доллара поднимался до 63,08 руб, евро — до 61,28 руб. К 10:55 мск курс доллара находился на отметке 62,81 руб., евро — 61,32 руб.
К 11:00 мск курс доллара замедлил рост, находился на отметке в 62,38 руб., евро рос до 60,94 руб.
На прошлой неделе курс доллара в ходе валютных торгов превысил 60 руб. впервые с 23 сентября. Евро поднималось выше 59 руб. впервые с 22 сентября.
В конце сентября курс евро падал до 51,58 руб., что является восьмилетним минимумом. Европейская валюта в последний раз падала ниже сегодняшнего минимума 15 октября 2014 г.
Банк России ранее разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
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