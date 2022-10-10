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Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с июля

Ведомости

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 63 руб. впервые с 7 июля текущего года, следует из данных на сайте площадки.

По данным на 10:51 мск, курс доллара поднимался до 63,08 руб, евро — до 61,28 руб. К 10:55 мск курс доллара находился на отметке 62,81 руб., евро — 61,32 руб.

К 11:00 мск курс доллара замедлил рост, находился на отметке в 62,38 руб., евро рос до 60,94 руб.

На прошлой неделе курс доллара в ходе валютных торгов превысил 60 руб. впервые с 23 сентября. Евро поднималось выше 59 руб. впервые с 22 сентября.

В конце сентября курс евро падал до 51,58 руб., что является восьмилетним минимумом. Европейская валюта в последний раз падала ниже сегодняшнего минимума 15 октября 2014 г.

Банк России ранее разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных