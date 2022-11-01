«Известия» узнали о подключении в Турции российских платежных систем
Турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы, которые позволяют принимать не только карты «Мир», но и Visa и Mastercard. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пять гостиниц в Турции.
В call-центре отеля Papillon Zeugma Relaxury изданию рассказали, что после приостановки работы местного банка Ziraat с «Миром» в гостинице подключили российскую систему Sigma. Отмечается, что Sigma принимает российские карты, платежи отправляются в российский банк за вычетом комиссии.
Подключение альтернативной платежной системы подтвердили и в Papillon Belvil. Там уточнили, что помимо «Мира» в отеле также принимают карты Visa и Mastercard, выпущенные в России. Представитель гостиницы пояснил, что при оплате стоимость покупки рассчитывается в евро, затем терминал показывает сумму в рублях (по курсу примерно 72–74 € /руб.). Если итоговая стоимость покупателя не устраивает, он может оплатить покупку другим способом.
Еще три отеля турецкой сети Nirvana также сообщили, что продолжают принимать карты «Мир». Банк или сервис, обрабатывающий транзакции, не уточняется.
Как отмечают «Известия», турецкий банк Vakifbank подтвердил, что продолжает сотрудничать с российским «Миром». Остальные кредитные организации на запрос издания не ответили.
Проблемы с работой российских карт «Мир» в Турции начались в середине сентября, когда минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. После этого обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.
28 сентября Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с российской платежной системой.
Вместе с тем турецкие власти начали рассматривать альтернативные способы оплаты покупок для российских туристов. В начале октября стало известно, что Россия и Турция обсуждают возможность использовать турецкую платежную систему Troy вместо российской системы «Мир».
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