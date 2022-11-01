«Известия» узнали о подключении в Турции российских платежных систем

Подключение альтернативной платежной системы подтвердили и в Papillon Belvil. Там уточнили, что помимо «Мира» в отеле также принимают карты Visa и Mastercard, выпущенные в России. Представитель гостиницы пояснил, что при оплате стоимость покупки рассчитывается в евро, затем терминал показывает сумму в рублях (по курсу примерно 72–74 € /руб.). Если итоговая стоимость покупателя не устраивает, он может оплатить покупку другим способом.