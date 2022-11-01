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Финансы

«Известия» узнали о подключении в Турции российских платежных систем

Ведомости

Турецкие отели начали подключать российские платежные сервисы, которые позволяют принимать не только карты «Мир», но и Visa и Mastercard. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пять гостиниц в Турции.

В call-центре отеля Papillon Zeugma Relaxury изданию рассказали, что после приостановки работы местного банка Ziraat с «Миром» в гостинице подключили российскую систему Sigma. Отмечается, что Sigma принимает российские карты, платежи отправляются в российский банк за вычетом комиссии.

Подключение альтернативной платежной системы подтвердили и в Papillon Belvil. Там уточнили, что помимо «Мира» в отеле также принимают карты Visa и Mastercard, выпущенные в России. Представитель гостиницы пояснил, что при оплате стоимость покупки рассчитывается в евро, затем терминал показывает сумму в рублях (по курсу примерно 72–74 € /руб.). Если итоговая стоимость покупателя не устраивает, он может оплатить покупку другим способом.

Еще три отеля турецкой сети Nirvana также сообщили, что продолжают принимать карты «Мир». Банк или сервис, обрабатывающий транзакции, не уточняется.

Как отмечают «Известия», турецкий банк Vakifbank подтвердил, что продолжает сотрудничать с российским «Миром». Остальные кредитные организации на запрос издания не ответили.

Проблемы с работой российских карт «Мир» в Турции начались в середине сентября, когда минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. После этого обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

28 сентября Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с российской платежной системой.

Вместе с тем турецкие власти начали рассматривать альтернативные способы оплаты покупок для российских туристов. В начале октября стало известно, что Россия и Турция обсуждают возможность использовать турецкую платежную систему Troy вместо российской системы «Мир».

28 октября РБК писал, что российские банки планируют установить POS-терминалы для приема карт «Мир» в дружественных странах. Собеседники издания не раскрыли названия кредитных организаций, но уточнили, что первым делом терминалы появятся в Турции и ОАЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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