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Финансы

Росбанк приостановил операции в долларах и евро из-за санкций США

Ведомости

Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. Решение последовало из-за введенных санкций США.

«В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах, так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами», — говорится в сообщении банка.

В Росбанке заверили, что переводы по территории России в рублях проходят «без проблем». Интернет-банк и мобильное приложение работают «надежно».

Накануне, 15 декабря, США ввели санкции против 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг РФ. Речь идет о 17 дочерних структурах ВТБ и Росбанке. Кроме того, под ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, его родственники, а также холдинг «Интеррос».

В тот же день в Росбанке заявили, что введенные санкции США не окажут существенного влияния на работу банка. Росбанк продолжит работу в штатном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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