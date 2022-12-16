Росбанк приостановил операции в долларах и евро из-за санкций США

«В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах, так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами», — говорится в сообщении банка.