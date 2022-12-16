Росбанк приостановил операции в долларах и евро из-за санкций США
Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. Решение последовало из-за введенных санкций США.
«В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах, так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами», — говорится в сообщении банка.
В Росбанке заверили, что переводы по территории России в рублях проходят «без проблем». Интернет-банк и мобильное приложение работают «надежно».
Накануне, 15 декабря, США ввели санкции против 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг РФ. Речь идет о 17 дочерних структурах ВТБ и Росбанке. Кроме того, под ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, его родственники, а также холдинг «Интеррос».