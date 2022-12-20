Госдума приняла закон о запрете переводов по исполнительным листам за границу

Данный законопроект был внесен правительством в рамках борьбы с так называемой «молдавской схемой» — сомнительными денежными переводами по исполнительным листам по фиктивным судебным спорам, в том числе за границу. Принятый закон разрешает сотрудникам банка не осуществлять перевод, если у них возникли подозрения, что операция «совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».