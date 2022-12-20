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Финансы

Госдума приняла закон о запрете переводов по исполнительным листам за границу

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, запрещающий денежные переводы по исполнительным листам на счета в зарубежных банках.

Теперь взыскателям придется открывать счет в российских банках или казначейский счет – банки в соответствии с законом будут приостанавливать исполнение исполнительного документа до представления взыскателем соответствующих реквизитов.

Данный законопроект был внесен правительством в рамках борьбы с так называемой «молдавской схемой» — сомнительными денежными переводами по исполнительным листам по фиктивным судебным спорам, в том числе за границу. Принятый закон разрешает сотрудникам банка не осуществлять перевод, если у них возникли подозрения, что операция «совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Минюст ранее отмечал, что поправки в закон помогут минимизировать случаи перевода денег недобросовестным взыскателям, которые заинтересованы в отмывании доходов, выводе денег за границу или уходе от налогов. В ЦБ заявили, что считают документ актуальным. 

В пояснительной записке необходимость принятия законопроекта объясняется «колоссальными» объемами обналичивания средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям. Только в 2021 г. они превысили 26 млрд. руб., увеличившись почти на четверть по сравнению с 2020 г., отметили авторы инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных