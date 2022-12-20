Госдума приняла закон о запрете переводов по исполнительным листам за границу
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, запрещающий денежные переводы по исполнительным листам на счета в зарубежных банках.
Теперь взыскателям придется открывать счет в российских банках или казначейский счет – банки в соответствии с законом будут приостанавливать исполнение исполнительного документа до представления взыскателем соответствующих реквизитов.
Данный законопроект был внесен правительством в рамках борьбы с так называемой «молдавской схемой» — сомнительными денежными переводами по исполнительным листам по фиктивным судебным спорам, в том числе за границу. Принятый закон разрешает сотрудникам банка не осуществлять перевод, если у них возникли подозрения, что операция «совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
Минюст ранее отмечал, что поправки в закон помогут минимизировать случаи перевода денег недобросовестным взыскателям, которые заинтересованы в отмывании доходов, выводе денег за границу или уходе от налогов. В ЦБ заявили, что считают документ актуальным.
В пояснительной записке необходимость принятия законопроекта объясняется «колоссальными» объемами обналичивания средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям. Только в 2021 г. они превысили 26 млрд. руб., увеличившись почти на четверть по сравнению с 2020 г., отметили авторы инициативы.