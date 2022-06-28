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Минюст доработал механизм борьбы с «молдавской схемой»

Ведомости

Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии законопроект, в котором прописан механизм борьбы с так называемой «молдавской схемой» — сомнительными денежными переводами по исполнительным листам, в том числе за границу.

Документ усиливает требования к взыскателям, которые пытаются получить деньги по решению суда, и смягчает условия работы с исполнительными документами для банков, сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердили два источника, которые участвуют в обсуждении.

«Молдавская схема» — это мошенническая схема вывода денег за границу по исполнительным листам по фиктивным судебным спорам.

В Минюсте изданию сообщили, что проект согласовали с заинтересованными ведомствами. В министерстве пояснили, что поправки в закон помогут минимизировать случаи перевода денег недобросовестным взыскателям, которые заинтересованы в отмывании доходов, выводе денег за границу или уходе от налогов. В ЦБ заявили, что считают документ актуальным. В Росфинмониторинге не ответили на запрос издания.

В законопроекте предлагается переводить деньги по исполнительным листам только на счет в российском банке. Исполнительные листы, по которым нужно будет переводить деньги за границу, банки исполнять не будут.

Также банки смогут отказывать в проведении операции на основании антиотмывочных норм: кредитная организация сможет не проводить операцию, если возникнет подозрение, что она направлена на отмывание доходов. Информацию о таких отказах банки будут передавать судебным приставам.

С момента вступления законопроекта в силу банки должны будут приостановить операции по уже имеющимся исполнительным листам, если деньги по ним нужно переводить за границу. Если взыскатель сам предъявляет исполнительный лист в банке, ему нужно будет предоставить новые реквизиты счета в российском банке. До этого момента деньги должника, которые необходимо списать, будут арестованы по решению судебного пристава.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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