Минюст доработал механизм борьбы с «молдавской схемой»
Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии законопроект, в котором прописан механизм борьбы с так называемой «молдавской схемой» — сомнительными денежными переводами по исполнительным листам, в том числе за границу.
«Молдавская схема» — это мошенническая схема вывода денег за границу по исполнительным листам по фиктивным судебным спорам.
В Минюсте изданию сообщили, что проект согласовали с заинтересованными ведомствами. В министерстве пояснили, что поправки в закон помогут минимизировать случаи перевода денег недобросовестным взыскателям, которые заинтересованы в отмывании доходов, выводе денег за границу или уходе от налогов. В ЦБ заявили, что считают документ актуальным. В Росфинмониторинге не ответили на запрос издания.
В законопроекте предлагается переводить деньги по исполнительным листам только на счет в российском банке. Исполнительные листы, по которым нужно будет переводить деньги за границу, банки исполнять не будут.
Также банки смогут отказывать в проведении операции на основании антиотмывочных норм: кредитная организация сможет не проводить операцию, если возникнет подозрение, что она направлена на отмывание доходов. Информацию о таких отказах банки будут передавать судебным приставам.
С момента вступления законопроекта в силу банки должны будут приостановить операции по уже имеющимся исполнительным листам, если деньги по ним нужно переводить за границу. Если взыскатель сам предъявляет исполнительный лист в банке, ему нужно будет предоставить новые реквизиты счета в российском банке. До этого момента деньги должника, которые необходимо списать, будут арестованы по решению судебного пристава.