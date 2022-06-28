Минюст доработал механизм борьбы с «молдавской схемой»

С момента вступления законопроекта в силу банки должны будут приостановить операции по уже имеющимся исполнительным листам, если деньги по ним нужно переводить за границу. Если взыскатель сам предъявляет исполнительный лист в банке, ему нужно будет предоставить новые реквизиты счета в российском банке. До этого момента деньги должника, которые необходимо списать, будут арестованы по решению судебного пристава.