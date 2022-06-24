Участникам «молдавской схемы» вывода 500 млрд рублей запросили до 20 лет колонии
Гособвинение запросило от 16 до 20 лет колонии строгого режима пяти фигурантам уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по «молдавской схеме», сообщил «Коммерсантъ». Для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева обвинение запросило по 20 лет колонии, для юриста Юрия Пахомова – 18 лет, а для казначеев нескольких российских банков, которые участвовали в схеме, Венеры Шариповой и Рината Юсупова – по 16 лет.
По версии следствия, основная часть операций по выводу денег прошла с 30 июня 2013 г. до конца 2014 г. Следователи установили схему: две иностранные компании заключали договор займа, который не собирались выполнять, а поручителями по нему были граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор подавал иск в молдавский суд к должнику и его поручителям (граждан Молдавии привлекали, чтобы иск можно было рассматривать в местном суде). После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направляли в Moldindconbank, владельца которого, Вячеслава Платона, считают один из организаторов схемы.
В этот момент в российских банках, которые участвовали в схеме, открывали расчетные счета компаний-поручителей, на которые зачисляли деньги якобы для конвертации в валюту. Эти деньги переводили на счета Moldindconbank в США и Германии. Банки России и Молдавии имитировали операции по валютным сделкам, пока средства не арестовывали по решениям молдавских судов. После этого деньги перечисляли на счета истцов, которые были подконтрольны членам ОПС.
Адвокаты фигурантов дела не стали комментировать запрошенные сроки и заявили, что хотят дождаться решения суда. В силовых структурах не сомневаются, что он будет обвинительным.