Участникам «молдавской схемы» вывода 500 млрд рублей запросили до 20 лет колонии

По версии следствия, основная часть операций по выводу денег прошла с 30 июня 2013 г. до конца 2014 г. Следователи установили схему: две иностранные компании заключали договор займа, который не собирались выполнять, а поручителями по нему были граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор подавал иск в молдавский суд к должнику и его поручителям (граждан Молдавии привлекали, чтобы иск можно было рассматривать в местном суде). После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направляли в Moldindconbank, владельца которого, Вячеслава Платона, считают один из организаторов схемы.