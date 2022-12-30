ЦБ: россияне в III квартале перевели за рубеж почти 1,5 трлн рублей

Вскоре после начала спецоперации России на Украине, в марте 2022 г., ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно, а порог переводов через специализированные организации без открытия счета был увеличен до $10 000. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц. В конце сентября регулятор продлил ограничения по выводу денег за рубеж до 31 марта.