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Финансы

ЦБ: россияне в III квартале перевели за рубеж почти 1,5 трлн рублей

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Объем средств, которые россияне перевели на депозиты в зарубежных банках, по итогам III квартала достиг рекордных 1,47 трлн руб., существенно превысив показатели первого (543,4 млрд руб.) и второго (550,7 млрд руб.) кварталов, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Банка России.

По сравнению с III кварталом 2021 г. этот показатель увеличился почти в 26 раз.

В конце октября ЦБ сообщил, что в сентябре россияне забрали из банков 458 млрд руб. (-1,4%), причем отток пришелся на вторую половину месяца, когда на фоне объявленной частичной мобилизации увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. В большей степени забирали деньги с валютных счетов ($7,1 млрд, или 427 млрд руб.) – средства на них сократились на 10,4%. Рублевые снизились незначительно (-31 млрд руб., или -0,1%).

Первая волна оттока денег из банков в этом году была с 24 февраля до 5 марта, когда граждане суммарно изъяли из финорганизаций почти 2,9 трлн руб., но затем показатель начал снижаться.

Вскоре после начала спецоперации России на Украине, в марте 2022 г., ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно, а порог переводов через специализированные организации без открытия счета был увеличен до $10 000. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц. В конце сентября регулятор продлил ограничения по выводу денег за рубеж до 31 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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