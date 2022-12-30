ЦБ: россияне в III квартале перевели за рубеж почти 1,5 трлн рублей
Объем средств, которые россияне перевели на депозиты в зарубежных банках, по итогам III квартала достиг рекордных 1,47 трлн руб., существенно превысив показатели первого (543,4 млрд руб.) и второго (550,7 млрд руб.) кварталов, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Банка России.
По сравнению с III кварталом 2021 г. этот показатель увеличился почти в 26 раз.
В конце октября ЦБ сообщил, что в сентябре россияне забрали из банков 458 млрд руб. (-1,4%), причем отток пришелся на вторую половину месяца, когда на фоне объявленной частичной мобилизации увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. В большей степени забирали деньги с валютных счетов ($7,1 млрд, или 427 млрд руб.) – средства на них сократились на 10,4%. Рублевые снизились незначительно (-31 млрд руб., или -0,1%).
Первая волна оттока денег из банков в этом году была с 24 февраля до 5 марта, когда граждане суммарно изъяли из финорганизаций почти 2,9 трлн руб., но затем показатель начал снижаться.
Вскоре после начала спецоперации России на Украине, в марте 2022 г., ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно, а порог переводов через специализированные организации без открытия счета был увеличен до $10 000. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц. В конце сентября регулятор продлил ограничения по выводу денег за рубеж до 31 марта.