Газета
Финансы

«Коммерсантъ» узнал о разработке ЦБ двух способов международных расчетов в цифровом рубле

Ведомости

Банк России представил два способа международных расчетов в цифровом рубле, их разработка запланирована на первый квартал 2023 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Центробанка, которая оказалась в распоряжении газеты.

Первая модель подразумевает заключение между странами отдельных двусторонних соглашений об интеграции платформ цифровых валют между собой. Платформы каждого из государств обеспечивают конвертацию и передачу средств между странами по согласованным правилам и стандартам.

Согласно второму варианту, страна подключается к единой интеграционной платформе, которая позволяет на основе выработанных единых протоколов и стандартов обеспечить платежи между платформами цифровых валют разных стран, подключенных к ней.

Как отмечает «Коммерсантъ», в презентации также говорится о ближайших этапах внедрения цифрового рубля. В частности, речь идет о тестировании пилотными банками С2В-операций, подготовке законодательной и нормативной базы для операций с ним, а также старт пилотного проекта по платежам реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов.

Законопроект о регулировании майнинга в России был внесен в Госдуму 17 ноября. В документе даются определения майнингу и майнинг-пулу. Кроме того, вводится запрет рекламы криптовалют и услуг по их выпуску на территории страны. Из документа следует, что продавать добытую цифровую валюту можно будет как на зарубежных площадках, так и на российских. Второй вариант возможен в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Ранее «Ведомости» писали, что криптосообщество отреагировало на данную инициативу резкой критикой.

5 декабря председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что криптовалюта будет легализована в России уже в 2023 г., однако внутри страны расплатиться с ее помощью будет нельзя. Он добавил, что цифровая валюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию.

В то же время в Минфине указывали на разногласия с ЦБ по вопросу майнинга в РФ. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Банк России занял позицию, согласно которой майнинг в стране должен быть ограничен ЭПР. Моисеев назвал такой подход «тотальным лицензированием» и заявил, что Минфин выступает против подобных ограничений.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных