«Коммерсантъ» узнал о разработке ЦБ двух способов международных расчетов в цифровом рубле

Законопроект о регулировании майнинга в России был внесен в Госдуму 17 ноября. В документе даются определения майнингу и майнинг-пулу. Кроме того, вводится запрет рекламы криптовалют и услуг по их выпуску на территории страны. Из документа следует, что продавать добытую цифровую валюту можно будет как на зарубежных площадках, так и на российских. Второй вариант возможен в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Ранее «Ведомости» писали, что криптосообщество отреагировало на данную инициативу резкой критикой.