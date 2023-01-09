«Коммерсантъ» узнал о разработке ЦБ двух способов международных расчетов в цифровом рубле
Банк России представил два способа международных расчетов в цифровом рубле, их разработка запланирована на первый квартал 2023 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Центробанка, которая оказалась в распоряжении газеты.
Первая модель подразумевает заключение между странами отдельных двусторонних соглашений об интеграции платформ цифровых валют между собой. Платформы каждого из государств обеспечивают конвертацию и передачу средств между странами по согласованным правилам и стандартам.
Согласно второму варианту, страна подключается к единой интеграционной платформе, которая позволяет на основе выработанных единых протоколов и стандартов обеспечить платежи между платформами цифровых валют разных стран, подключенных к ней.
Как отмечает «Коммерсантъ», в презентации также говорится о ближайших этапах внедрения цифрового рубля. В частности, речь идет о тестировании пилотными банками С2В-операций, подготовке законодательной и нормативной базы для операций с ним, а также старт пилотного проекта по платежам реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов.
Законопроект о регулировании майнинга в России был внесен в Госдуму 17 ноября. В документе даются определения майнингу и майнинг-пулу. Кроме того, вводится запрет рекламы криптовалют и услуг по их выпуску на территории страны. Из документа следует, что продавать добытую цифровую валюту можно будет как на зарубежных площадках, так и на российских. Второй вариант возможен в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Ранее «Ведомости» писали, что криптосообщество отреагировало на данную инициативу резкой критикой.
5 декабря председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал, что криптовалюта будет легализована в России уже в 2023 г., однако внутри страны расплатиться с ее помощью будет нельзя. Он добавил, что цифровая валюта будет использоваться в том числе для оплаты параллельного импорта и поставок товаров в Россию.
В то же время в Минфине указывали на разногласия с ЦБ по вопросу майнинга в РФ. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Банк России занял позицию, согласно которой майнинг в стране должен быть ограничен ЭПР. Моисеев назвал такой подход «тотальным лицензированием» и заявил, что Минфин выступает против подобных ограничений.