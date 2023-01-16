Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже снизился на 70%

Всего в 2022 г. инвесторы заключили 114,92 млн сделок с иностранными акциями после 347,57 млн в 2021 г., а среднедневное их число составило чуть более 456 000 сделок в сравнении с 1,38 млн в 2021 г. Среднедневной объем торгов сократился с $1,56 млрд в 2021 г. до $0,49 млрд в 2022 г. Объем средней сделки снизился с $1132 в 2021 г. до $1063 в 2022 г.