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Финансы

Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже снизился на 70%

Ведомости

Объем сделок с иностранными акциями на СПБ бирже по итогам 2022 г. составил $122,19 млрд, что на 69% меньше результатов 2021 г. ($393,43 млрд), сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов для группы инструментов «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже в 2022 г. составил $122,19 млрд ($393,43 млрд в 2021 г.), – говорится в сообщении.

Всего в 2022 г. инвесторы заключили 114,92 млн сделок с иностранными акциями после 347,57 млн в 2021 г., а среднедневное их число составило чуть более 456 000 сделок в сравнении с 1,38 млн в 2021 г. Среднедневной объем торгов сократился с $1,56 млрд в 2021 г. до $0,49 млрд  в 2022 г. Объем средней сделки снизился с $1132 в 2021 г. до $1063 в 2022 г.

Число клиентов с позициями по ценным бумагам в 2022 г. увеличилось на 11,05% и достигло 1,78 млн человек, при этом число активных инвесторов снизилось на 76,41% – до 191 330 человек. Лидерами по объему торгов на площадке в 2022 г. стали акции Tesla (14,77% от общего объема торгов в 2022 г.), NVIDIA (4,98%), Alibaba (3,54%), Apple (2,98%) и Coinbase (2,85%).

Существенное снижение торгов обусловлено блокировкой активов СПБ Банка и его клиентов, хранящихся в НРД, а также ограничением ЦБ на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций для неквалифицированных инвесторов, отметили в СПБ бирже.

Несмотря на это торговая площадка рассчитывает завершить год с прибылью. В качестве ключевых факторов, оказавших положительное влияние на результаты биржи, там выделили рост доли стоимостного объема сделок, которые исполнялись исключительно в российском пуле ликвидности СПБ Биржи, гибкую тарифную модель и эффективное размещение собственного капитала.

«В результате темп сокращения доходов СПБ Биржи был ниже темпа снижения объема торгов на площадке», – отметили там.

3 июня Евросоюз ввел против Национального расчетного депозитария блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.

Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД. 30 декабря НРД сообщил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга.

Ранее по теме: «Тинькофф» разблокирует несколько бумаг холдингов со счетов НРД в Clearstream

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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