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Финансы

«Тинькофф» разблокирует несколько бумаг холдингов со счетов НРД в Clearstream

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«Тинькофф» разблокирует ряд бумаг квазизарубежных холдингов, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream, передает пресс-служба банка.

«До конца недели мы разблокируем ценные бумаги, которые ранее по согласованию с НРД перевели на неторговые счета», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Речь идет в том числе о депозитарных расписках квазизарубежных холдингов: Яндекс (YNDX), TCS Group (TCSG), VK (VKCO), «Русагро» (AGRO), Etalon group (ETLN) и др.

7 января стало известно, что ВТБ подал заявки в минфины Бельгии и Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним. В банке добавили, что выполнили все требования европейских регуляторов, однако те не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результат сложно.

3 июня Евросоюз ввел против Национального расчетного депозитария блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.

Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД. 30 декабря НРД сообщил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга.

Ранее по теме: ВТБ обратился за лицензией на разблокировку активов клиентов в Euroclear и Clearstream

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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