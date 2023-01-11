«Тинькофф» разблокирует несколько бумаг холдингов со счетов НРД в Clearstream
«Тинькофф» разблокирует ряд бумаг квазизарубежных холдингов, которые хранятся на счетах НРД в Clearstream, передает пресс-служба банка.
«До конца недели мы разблокируем ценные бумаги, которые ранее по согласованию с НРД перевели на неторговые счета», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Речь идет в том числе о депозитарных расписках квазизарубежных холдингов: Яндекс (YNDX), TCS Group (TCSG), VK (VKCO), «Русагро» (AGRO), Etalon group (ETLN) и др.
7 января стало известно, что ВТБ подал заявки в минфины Бельгии и Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним. В банке добавили, что выполнили все требования европейских регуляторов, однако те не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результат сложно.
3 июня Евросоюз ввел против Национального расчетного депозитария блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.
Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД. 30 декабря НРД сообщил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга.