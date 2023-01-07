ВТБ обратился за лицензией на разблокировку активов клиентов в Euroclear и Clearstream
ВТБ подал заявки в минфины Бельгии и Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг», – говорится в сообщении.
В банке добавили, что выполнили все требования европейских регуляторов, однако те не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результат сложно.
Российские брокеры стали активно направлять в европейские регуляторы заявки на разблокировку активов своих клиентов, писали ранее «Ведомости». Это уже сделали «Тинькофф инвестиции», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата», УК «Первая», «Альфа-капитал», «КИТ финанс», писали «Ведомости». В процессе подачи заявок находятся и другие несанкционные инвесткомпании – «Финам», «Велес капитал», «Иволга капитал», «Цифра» (бывшая «Фридом финанс») и «Ингосстрах инвестиции».
3 июня Евросоюз ввел против Национального расчетного депозитария блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.
Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД. 30 декабря НРД сообщил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга.