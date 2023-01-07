ВТБ обратился за лицензией на разблокировку активов клиентов в Euroclear и Clearstream

3 июня Евросоюз ввел против Национального расчетного депозитария блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.