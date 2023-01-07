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Финансы

ВТБ обратился за лицензией на разблокировку активов клиентов в Euroclear и Clearstream

Ведомости

ВТБ подал заявки в минфины Бельгии и Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг», – говорится в сообщении. 

В банке добавили, что выполнили все требования европейских регуляторов, однако те не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результат сложно.

Российские брокеры стали активно направлять в европейские регуляторы заявки на разблокировку активов своих клиентов, писали ранее «Ведомости». Это уже сделали «Тинькофф инвестиции», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата», УК «Первая», «Альфа-капитал», «КИТ финанс», писали «Ведомости». В процессе подачи заявок находятся и другие несанкционные инвесткомпании – «Финам», «Велес капитал», «Иволга капитал», «Цифра» (бывшая «Фридом финанс») и «Ингосстрах инвестиции».

3 июня Евросоюз ввел против Национального расчетного депозитария блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.

Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД. 30 декабря НРД сообщил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных