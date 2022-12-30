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Финансы

НРД заявил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга

Ведомости

Общее разрешение минфина Люксембурга по разблокировке ценных бумаг не может быть исполнено для Clearstream, передает пресс-служба НРД (национальный расчетный депозитарий).

«Общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, т.к. оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге. Для активов любых других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получение согласия регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 г., добавили в пресс-службе.

Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД.

3 июня Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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