НРД заявил о невозможности исполнить требования в лицензии Люксембурга
Общее разрешение минфина Люксембурга по разблокировке ценных бумаг не может быть исполнено для Clearstream, передает пресс-служба НРД (национальный расчетный депозитарий).
«Общее разрешение не может быть исполнено для Clearstream как для заявителя, т.к. оно требует полного прекращения договорных отношений с НРД по всем активам, которые учитываются в НРД, что, по мнению Clearstream, не представляется возможным», — говорится в сообщении.
Освобождению подлежат только ценные бумаги, эмитированные в Люксембурге. Для активов любых других стран ЕС и любых других юрисдикций требуется получение согласия регуляторов этих стран в срок до 7 января 2023 г., добавили в пресс-службе.
Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали лицензии на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД.
3 июня Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.