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Силуанов не увидел желания западных партнеров разблокировать российские активы

Ведомости

Решения бельгийского регулятора по разблокировке активов российских частных инвесторов приняты под давлением судебных исков, без особого желания, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Это сделано, я думаю, что после того как НРД (национальный расчетный депозитарий) подал иски в соответствующие суды, и суды начали рассматривать эти вопросы», — отметил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он указал на существующие сложности по взаимодействию с западной стороной. Так, частным инвесторам сложно «достучаться» до бельгийских регуляторов. «Бельгийская сторона делает сейчас это так, чтобы минимизировать решение вопросов по замороженным активам», — считает глава Минфина.

Наличие обоюдного желания западной и российской сторон необходимо и для решения вопросов, связанных с разблокировкой российских государственных активов в обмен на разморозку России активов западных компаний, держателей российских бумаг, добавил министр.

Министерства финансов Люксембурга и Бельгии ранее дали разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международных депозитариях Clearstream и Euroclear до санкций, введенных ЕС в отношении НРД.

3 июня Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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